侯友宜是否接受總質詢 新北綠議員：漢子要對預算負責

國民黨總統參選人侯友宜訪美回台後，何時請假投入選戰受關注。民進黨市議員卓冠廷認為，應接受市政總質詢對預算負責；藍營議員認為，為台灣更好的發展，不必拘泥市政總質詢。

依據新北市議會第4屆第2次定期會的議事日程，本月26日報到與預備會議、市政總質詢抽籤，27日開幕及市長施政報告。

侯友宜兼顧新北市長、總統參選人身分，選戰形同與時間賽跑。他何時請假全心投入總統選舉行程，是否參加市議會施政報告、市政總質詢，受外界關注。

市議會民進黨團幹事長卓冠廷今晚接受中央社記者電訪表示，侯友宜與競選團隊現在忙著自我催眠，沉浸在訪美成功的粉紅泡泡，「既然侯市長認為自己很厲害，那應該進市議會正面對決」，顯示已經準備充分，不必害怕被議員問倒。

外傳侯友宜將在27日施政報告後，28日請假。卓冠廷認為，哪有只施政報告卻不接受質詢的荒謬，市府這次送出史上最高的新台幣2000億歲出預算，但侯友宜的市政表現已退到後段班；既然是市民票選出來，應要對預算負責，「漢子」應接受議會總質詢。

黨團總召鄭宇恩20日曾表示，侯友宜無心市政，天天往外跑；市府說議會休議期間，要安排行動治理與里長對話，但即將開議，仍有半數以上里長等不到市長下鄉，呼籲侯友宜專心市政。

對此，市議會國民黨團書記長廖先翔晚間接受電訪表示，議員當然希望有機會多與市長交流談論市政；不過，為了台灣更好的長遠發展，不必拘泥在這次施政報告與總質詢，若當選總統將有益於改善新北長期受到不公平的待遇。

國民黨市議員林金結接受電訪表示，侯友宜何時請假，尊重其權責與決定。不過，民進黨總統參選人賴清德已經全台趴趴走了，眼看「母雞」侯友宜在選戰起跑點都比別人慢，其他的「小雞（立委參選人）」自然有一定的壓力。

依照市議會議程，市政總質詢為10月24日至11月9日，林金結說，若如同國民黨主席朱立倫當年在市長任內競選總統時，在總質詢後才請假，肯定為時已晚。他建議，侯友宜請假後可以下鄉停留長時間（long stay）傾聽各縣市基層的心聲。

市府人事處晚間表示，今天並未接獲侯友宜要請假的告知，市長平常有自己的年休假，及前兩年保留未休的年假。至於何時要請長假，只要接獲侯友宜本人或市長室通知，立即就可以進行相關程序，並向行政院報備。