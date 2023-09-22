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民選總統有「玉山魔咒」？歷任無人攻頂 他曝「2位參選人」登玉山照

聯合新聞網／ 綜合報導
政壇流傳台灣民選總統的「玉山魔咒」，歷任總統上任前都未曾登頂過玉山。圖／本報資料照
政壇流傳台灣民選總統的「玉山魔咒」，歷任總統上任前都未曾登頂過玉山。圖／本報資料照

每逢總統大選，總會有各種「魔咒」的傳聞四起。媒體人黃揚明今（22）日在Facebook上發文表示，政壇上有個流傳已久的「玉山魔咒」——歷任總統們在當選前都未曾登上玉山。然而，目前2024總統大選參選人當中，有2位已經攻頂玉山。

黃揚明提到，台灣從1996年民選總統以來，歷任總統李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文，在上任前都沒登上過玉山。李登輝還曾表示，他一生的遺憾就是沒登過玉山山頂，希望死後能將骨灰灑在玉山上，不過並未如願；馬英九則是在卸任後才帶著國旗爬上玉山；陳水扁至今也仍未攀登過。

不過，明年1月即將登場的總統大選中，已有2位參選人曾登上玉山頂。侯友宜在2007年10月、警政署長任內，曾率領高階警官一起爬上玉山山頂。柯文哲則是在2012年7月，與凱校國策班同學一同前往，當時柯文哲還因脫下身上保暖衣給失溫的同學穿，而登上過媒體版面。

接著，黃揚明提到政治人物登玉山的最經典畫面，莫過於1998年8月27日，當時的台灣省長宋楚瑜在玉山山頂撥打衛星電話給陳萬水示愛：「我在玉山的山頂，最高點，愛到最高點，I love you！」

黃揚明表示，如果2024大選賴清德當選，將會打破台灣總統民選後的「副總統魔咒」、「閣揆魔咒」等魔咒。至於「玉山魔咒」會不會被打破，則有待我們繼續看下去。

2024選舉 2024總統選舉 玉山

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