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郭台銘民調吊車尾 名嘴分析：關鍵的大傷在高虹安一人

聯合新聞網／ 綜合報導
郭台銘(左）的總統民調始終未見起色。政論節目直探原因指出，高虹安（右）即便傷到民眾黨也是小傷，但對郭台銘則是大傷。圖／聯合報系資料照
郭台銘(左）的總統民調始終未見起色。政論節目直探原因指出，高虹安（右）即便傷到民眾黨也是小傷，但對郭台銘則是大傷。圖／聯合報系資料照

根據《美麗島電子報》最新針對2024總統大選民調顯示，目前仍是賴、侯、柯、郭的高低順序排名，郭台銘的民調為7.3%，在民調上始終吊車尾，未見起色。政論節目《關鍵時刻》直探箇中原因，劉寶傑提出：「高虹安沒有傷到民眾黨，但高虹安傷到了郭台銘！」時事評論員黃世聰更認為：「高虹安對民眾黨來說是小傷，但對郭台銘則是大傷。」

主持人劉寶傑在節目中說，高虹安其實追根究底是從郭台銘的陣營中出身的政治人物，她將鴻海學到的那一套帶到新竹市，卻始終被認為是郭台銘的人馬，因此在一連串貪瀆的負面爆料之後，被間接傷害到的仍是郭台銘。

劉寶傑說，郭台銘看似聲勢浩大地參選，但在總部和造勢活動上人潮其實相當稀少，黃世聰更認為：「郭台銘己經不知道自己在選什麼了」、「從現場民眾(的數量)己經決定了連署的成敗」。

節目中資深媒體人姚惠珍還透露，攝影記者在郭台銘的連署現場等待了半小時，「並未看見類似人類的生物出現」，「最後只能默默坐下填了連署」，即便現場還準備了水和小點心免費招待民眾，依舊吸引不到人潮。就連郭台銘陣營在全台各地挑選的連署現場，姚惠珍也認為，因為都恰巧選到了相當偏僻的地方，似乎顯露出郭台銘在地方派系支持上的不足。

2024選舉 2024總統選舉 郭台銘 高虹安 民調

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