檢視賴柯長照政見…有人樂觀其成 有人質疑亂喊價

長照政見成為總統大選標配，民眾黨總統參選人柯文哲昨提出建構二三○○億元「長照保險」，民進黨總統參選人賴清德也提出「長照3.0」，增加住宿式機構服務量能。衛福部長照司副司長吳希文指出，將增住宿式機構床位照顧重度失能者，目標二○二七年前增六五○○床，並將配合教育部新南向計畫培訓人才，增加照顧人手。

家總政策委員會召集人陳正芬說，台灣將面對超高齡社會，長照有穩定的財源是好事，樂觀其成，但社會保險是「指定用途稅」概念，未來收二三○○億元長照保險費應向民眾說清楚用途。台灣長期照顧發展協會秘書長余志松則質疑，「大家拚命開支票，亂喊價債留子孫，如果沒辦法開辦長照保險制，哪裡來的錢？」

賴清德另拋出斥資百億設立癌症新藥基金。衛福部長薛瑞元說，癌症新藥財源還待確認，若使用公務預算支應，明年編列、最快後年上路，而使用健保總額則有機會提早；針對明年醫院新醫療科技預算含新藥、新特材及新診療，健保署目標爭取四十億元以上，但仍需視總額協商而定。