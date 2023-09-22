聽新聞
test
0:00 / 0:00

檢視賴柯長照政見…有人樂觀其成 有人質疑亂喊價

聯合報／ 記者李青縈許政榆／台北報導
民眾黨總統參選人柯文哲昨天提出未來建構「長照保險」，住宿機構補助從現在每人每月1萬，增加到每人每月3萬。民進黨總統參選人賴清德則提出「長照3.0」政見，住宿機構補助提高到每月最高1.5萬，一年最高18萬元，並稱會另闢財源。記者胡經周／攝影
民眾黨總統參選人柯文哲昨天提出未來建構「長照保險」，住宿機構補助從現在每人每月1萬，增加到每人每月3萬。民進黨總統參選人賴清德則提出「長照3.0」政見，住宿機構補助提高到每月最高1.5萬，一年最高18萬元，並稱會另闢財源。記者胡經周／攝影

長照政見成為總統大選標配，民眾黨總統參選人柯文哲昨提出建構二三○○億元「長照保險」，民進黨總統參選人賴清德也提出「長照3.0」，增加住宿式機構服務量能。衛福部長照司副司長吳希文指出，將增住宿式機構床位照顧重度失能者，目標二○二七年前增六五○○床，並將配合教育部新南向計畫培訓人才，增加照顧人手。

家總政策委員會召集人陳正芬說，台灣將面對超高齡社會，長照有穩定的財源是好事，樂觀其成，但社會保險是「指定用途稅」概念，未來收二三○○億元長照保險費應向民眾說清楚用途。台灣長期照顧發展協會秘書長余志松則質疑，「大家拚命開支票，亂喊價債留子孫，如果沒辦法開辦長照保險制，哪裡來的錢？」

賴清德另拋出斥資百億設立癌症新藥基金。衛福部長薛瑞元說，癌症新藥財源還待確認，若使用公務預算支應，明年編列、最快後年上路，而使用健保總額則有機會提早；針對明年醫院新醫療科技預算含新藥、新特材及新診療，健保署目標爭取四十億元以上，但仍需視總額協商而定。

2024選舉 2024總統選舉 長照 健保 賴清德 癌症 柯文哲 薛瑞元

延伸閱讀

回應4月承諾 賴清德將「百億癌症新藥基金」納政見

和柯文哲同一天談長照 賴清德：應該是巧合

「護病比」入法時間表？賴清德：兩年內或我任內完成

賴清德提醫療政見 侯辦酸：繼續跟進侯友宜

相關新聞

侯友宜：備戰是必要 避戰是責任

國民黨總統參選人侯友宜接受彭博專訪，被問到如果當選，是否尋求與中國大陸國家主席習近平會面，他表示，兩岸現況離雙邊領導人見...

人物側寫／探長選總統 讓美見識直球對決

國民黨總統參選人侯友宜訪美行，八天七夜走訪紐約、紐澤西、華盛頓、舊金山四地。面對國安外交事務，侯事前「密集訓練」，像海綿...

謝26年前救命恩 南非武官之子現身挺侯友宜

國民黨總統參選人侯友宜訪美最後一夜，舊金山僑宴出現驚喜；晚宴進行到一半，廿六年前偵辦「白曉燕命案」時，侯友宜從南非武官卓...

檢視賴柯長照政見…有人樂觀其成 有人質疑亂喊價

長照政見成為總統大選標配，民眾黨總統參選人柯文哲昨提出建構二三○○億元「長照保險」，民進黨總統參選人賴清德也提出「長照3...

賴清德：照顧者有喘息 支持護病比入法

民進黨總統參選人賴清德昨發表「健康台灣」及「長照3.0」政見，宣示通過「健康憲章」。他提到，將成立「百億癌症新藥基金」，...

柯文哲：7解方 成立2300億元長照保險

民眾黨總統參選人柯文哲昨天提出長照政見，主張長照支出擴增至二千三百億元、成立中央長照保險局專門負責、聘外籍看護仍有基本保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦