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柯文哲：7解方 成立2300億元長照保險

聯合報／ 記者林縉明／台北報導
柯文哲以「長照不苦，我們一起顧」為主題發表他的長照政策。記者杜建重／攝影
柯文哲以「長照不苦，我們一起顧」為主題發表他的長照政策。記者杜建重／攝影

民眾黨總統參選人柯文哲昨天提出長照政見，主張長照支出擴增至二千三百億元、成立中央長照保險局專門負責、聘外籍看護仍有基本保障、住宿型機構補助增加三倍、提升長照服務品質與頻率、建立ＰＡＣ（急性後期照顧）制度、提供家庭照顧者現金補助等七大解方，讓長照的未來「服務多、財源穩、制度有」。

其中，長照支出增至二千三百億元，達到ＧＤＰ百分之一，增加預算的來源，政府負擔四成、企業三成、民眾三成；民眾負擔費用約為個人健保支出的四分之一到五分之一。依據柯陣營試算，個人支出約落在二百元至三百元不等。

柯指出，長照支出連年增加，去年公務預算加上其他基金撥補已超過收入，總計支出六○七億元，長照基金預計只能再撐五年。

柯表示，目前政策只要民眾聘外籍看護，就被排除在長照2.0政策；他主張聘外籍看護，仍應享有基本保障；目前住宿型機構每人每月補助一萬元，他主張依照失能等級，物價調整評估補助，最高到三萬元。

柯強調他的長照保險政見重要精神是「沒有免費午餐」，公私協力能讓系統最有效率，自費市場應更開放。

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