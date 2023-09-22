賴清德：照顧者有喘息 支持護病比入法

民進黨總統參選人賴清德昨發表「健康台灣」及「長照3.0」政見，宣示通過「健康憲章」。他提到，將成立「百億癌症新藥基金」，希望二○三○年時，台灣癌症死亡率減少三分之一；他也支持「護病比」入法。

賴清德也推出「長照3.0」新方案。包括讓「照顧者不離職、照顧者有喘息」，鼓勵企業針對家庭有照顧需求的員工，落實彈性工作安排，「政府會積極負起責任，跟資方建立合作方式。」被問到是否可能給照顧者有薪假？賴說，政府可以派居家長照服務員到宅服務，可能是一個下午、幾個小時或一個假日；至於有薪假，要跟企業來談，「這是勞資雙方要溝通的議題，沒有辦法直接宣布」。

賴清德也說，未來將強化重度失能者照顧，優化住宿式服務機構；另也包括提高補助，今年「住宿式服務機構使用者補助方案」已經由原來的每年最高六萬元，提高至最高十二萬元、並取消排富，未來將逐漸提高至每月最高一萬五千元、一年最高十八萬元。

媒體問，長照財源哪裡來？賴清德說，目前財務的狀況尚稱穩健，未來擴大居家式長照服務的時候，會另闢財源。