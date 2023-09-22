聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德：照顧者有喘息 支持護病比入法

聯合報／ 記者丘采薇／台北報導
民進黨總統參選人賴清德昨天針對醫療與長照3.0提出相關政見。記者許正宏／攝影
民進黨總統參選人賴清德昨天針對醫療與長照3.0提出相關政見。記者許正宏／攝影

民進黨總統參選人賴清德昨發表「健康台灣」及「長照3.0」政見，宣示通過「健康憲章」。他提到，將成立「百億癌症新藥基金」，希望二○三○年時，台灣癌症死亡率減少三分之一；他也支持「護病比」入法。

賴清德也推出「長照3.0」新方案。包括讓「照顧者不離職、照顧者有喘息」，鼓勵企業針對家庭有照顧需求的員工，落實彈性工作安排，「政府會積極負起責任，跟資方建立合作方式。」被問到是否可能給照顧者有薪假？賴說，政府可以派居家長照服務員到宅服務，可能是一個下午、幾個小時或一個假日；至於有薪假，要跟企業來談，「這是勞資雙方要溝通的議題，沒有辦法直接宣布」。

賴清德也說，未來將強化重度失能者照顧，優化住宿式服務機構；另也包括提高補助，今年「住宿式服務機構使用者補助方案」已經由原來的每年最高六萬元，提高至最高十二萬元、並取消排富，未來將逐漸提高至每月最高一萬五千元、一年最高十八萬元。

媒體問，長照財源哪裡來？賴清德說，目前財務的狀況尚稱穩健，未來擴大居家式長照服務的時候，會另闢財源。

2024選舉 2024總統選舉 長照 賴清德 護病比

延伸閱讀

回應4月承諾 賴清德將「百億癌症新藥基金」納政見

和柯文哲同一天談長照 賴清德：應該是巧合

「護病比」入法時間表？賴清德：兩年內或我任內完成

賴清德提醫療政見 侯辦酸：繼續跟進侯友宜

相關新聞

侯友宜：備戰是必要 避戰是責任

國民黨總統參選人侯友宜接受彭博專訪，被問到如果當選，是否尋求與中國大陸國家主席習近平會面，他表示，兩岸現況離雙邊領導人見...

人物側寫／探長選總統 讓美見識直球對決

國民黨總統參選人侯友宜訪美行，八天七夜走訪紐約、紐澤西、華盛頓、舊金山四地。面對國安外交事務，侯事前「密集訓練」，像海綿...

謝26年前救命恩 南非武官之子現身挺侯友宜

國民黨總統參選人侯友宜訪美最後一夜，舊金山僑宴出現驚喜；晚宴進行到一半，廿六年前偵辦「白曉燕命案」時，侯友宜從南非武官卓...

檢視賴柯長照政見…有人樂觀其成 有人質疑亂喊價

長照政見成為總統大選標配，民眾黨總統參選人柯文哲昨提出建構二三○○億元「長照保險」，民進黨總統參選人賴清德也提出「長照3...

賴清德：照顧者有喘息 支持護病比入法

民進黨總統參選人賴清德昨發表「健康台灣」及「長照3.0」政見，宣示通過「健康憲章」。他提到，將成立「百億癌症新藥基金」，...

柯文哲：7解方 成立2300億元長照保險

民眾黨總統參選人柯文哲昨天提出長照政見，主張長照支出擴增至二千三百億元、成立中央長照保險局專門負責、聘外籍看護仍有基本保...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦