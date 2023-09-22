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人物側寫／探長選總統 讓美見識直球對決

聯合報／ 本報記者侯俐安
國民黨總統參選人侯友宜。聯合報系資料照
國民黨總統參選人侯友宜。聯合報系資料照

國民黨總統參選人侯友宜訪美行，八天七夜走訪紐約、紐澤西、華盛頓、舊金山四地。面對國安外交事務，侯事前「密集訓練」，像海綿快速吸收消化，成績展現在四場與美國智庫座談上。

最後在舊金山，廿六年前陳進興事件槍口下救出的小嬰兒意外現身祝福，更為侯此行「探長選總統」人設，留下驚喜的總結。

侯友宜以獨一無二的刑案經驗，提出「攻堅理論」，強調面對兩岸習題，有籌碼才能談判，跳脫政治符碼，以自身在第一線與歹徒談判的實例支撐論述，贏得美國學者專家以「實質討論」、「具體」，形容他務實面對的態度。

此次訪美行，除了在兩岸、美中台關係的論述定錨，侯團隊在侯友宜人設的設定上，強調直球對決的性格和本質，無須過度包裝，讓美方、學者專家更認識探長出身、做實事的侯友宜。

侯曾私下說，每個人的所學和後來經歷未必相同，自己非國際外交出身，但要帶領國家，重點是在人的本質，他被問到訪美成績時，答案一樣平實，僅說「把事情努力做好比較重要」。

身兼新北市長、國民黨總統參選人雙重角色，侯友宜透露，出訪最擔心的事情就是颱風，「我把（防災）紅背心壓在行李箱裡，希望不要用到。」

此次訪美行，侯友宜讓美方、學者專家認識他，過程低調平順卻仍有亮點，侯也展現領袖自信，可說是一次成功的訪問。結束訪美考驗，國內選戰攻防正夯，侯友宜何時請假，需要多方考量評估；同時面對「藍白合」的期待，還有難題待解。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 藍白合 陳進興

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