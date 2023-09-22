侯友宜：備戰是必要 避戰是責任

國民黨總統參選人侯友宜接受彭博專訪，被問到如果當選，是否尋求與中國大陸國家主席習近平會面，他表示，兩岸現況離雙邊領導人見面，還有一段距離，短期內難回到馬政府時代，現階段最重要的是必須穩定台海情勢，首先是強化台灣的自我防衛能力，身為台灣的領導人必須謹記一句話，備戰是必要的，但避戰是總統的責任。

侯指出，當然也會透過對話來改善兩岸關係，但從現在的情勢來看，兩岸若要有雙邊領導人會面，還有一段距離，需要繼續往前走。

被問到是否認為九二共識存在任何價值時，侯答稱他「有責任要保護二千三百萬人的性命與確保這片土地的永續繁榮，這是我的責任」。侯友宜競選團隊指出，他將能夠跟北京開啟交流管道，亦即現任總統蔡英文二○一六年上任以來一直沒能做到的事情。

被問及會不會在當選後刪減國防預算，侯坦言，馬政府時代的兩岸關係與現況不同，台灣現在不斷地面臨衝突，且非常容易擦槍走火導向戰爭，所以國防預算不能減少，台灣必須持續與美國討論，如何強化台灣防衛能力，以及改購買什麼樣的武器最適合台灣。

侯友宜表示，無論國防預算是否會達到國家ＧＤＰ的百分之三，重點是預算要能夠符合所有的國防計畫，在不斷增加後，國防預算有一天可能會達到ＧＤＰ的百分之三或更多，不過最重要的是要把錢花在對的方向，讓其他國家不願輕易啟戰。

侯說，「無論大陸怎麼變化，我們必須準備，我們必須有實力。孫子兵法說，『無恃其不來，恃吾有以待之』」。

侯結束訪美，今天返抵國門。訪美行最後一站，侯訪問舊金山灣區，首站參與「二○二三矽谷高科技論壇」，與九十位矽谷科技業、商會、企業主碰面。侯致詞說，他在華府時已明確告訴智庫與政界，台灣採取近岸與分散式風險，轉型並調整全球布局，將和美國「友岸外包」策略一致，從台積電在美國、日本、歐洲設廠，也漸漸減少對大陸生產的依賴。

侯十二小時快閃舊金山，趕赴聖瑪莉公園國父銅像獻花、參觀美國金山國父紀念館及國民黨駐美總支部、拜會洪門致公總堂，最後回到舊金山僑社晚宴，以競選海報做為義賣募款，這也是侯友宜的競選海報首次亮相。