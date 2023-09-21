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侯友宜矽谷喊科技轉型「減少依賴大陸、與美策略一致」

聯合報／ 特派記者侯俐安、記者張碩涵／華盛頓即時報導
國民黨總統參選人侯友宜訪美最後一天抵達舊金山，參與「2023矽谷高科技論壇」。記者侯俐安／攝影
國民黨總統參選人侯友宜訪美最後一天抵達舊金山，參與「2023矽谷高科技論壇」。記者侯俐安／攝影

國民黨總統參選人侯友宜訪美最後一天抵達舊金山，參與「2023矽谷高科技論壇」。侯友宜致詞時表示，他在華府時已明確告訴智庫與政界，台灣採取近岸與分散式風險，轉型並調整全球佈局，將和美國友案外包策略一致，從台積電在美國、日本、歐洲設廠，也漸漸減少對大陸生產的依賴。

矽谷科技界人士在美西時間9月20日在舊金山舉辦「2023矽谷高科技論壇」，將有六位科技界代表分別從AI人工智慧、Web3、數位經濟、數位娛樂、網絡安全等方面，前瞻新科技在未來生活中的運用及挑戰，探討最新解決方案，提出台灣未來科技發展的新思維，並尋求合作的機會。

侯友宜致詞時表示，這幾年台灣高科技產業，從物聯網、人工智慧到數位科技轉型，在世界上贏得許多關注。他在訪美行中，各界除了關心台灣兩岸、國防、外交問題外，經貿問題也聚焦台灣高科技產業面對個既情是轉變，身為總統如何帶領高科技產業在風險中轉型。

他說，他在華府拜訪政界、智庫，各界都問相同問題，「台灣高科技產業在未來全球佈局中的考量為何」。他明確回答，國家安全會影響國家安全，不僅要考慮效率成本，更要考慮運輸製造分險。台灣採近岸與分散式風險，轉型並調整全球佈局，他以此態度告訴美方，台灣與美方友案外包策略一致。

侯友宜說，他也讓美方了解，台積電到美國、日本、歐洲設廠，漸漸對大陸生產依賴減少，這是美方關心的事情，也是他對美方學政界清楚地回答。他盼今天論壇能讓他有不同收穫，並將新的觀念帶回台灣。

今天現場約有80人出席，包括加州眾議員羅達倫、聖塔克拉拉郡議員及supervisor李洲曉、費萊蒙市市議員邵陽等，以及矽谷科技界菁英。

國民黨總統參選人侯友宜訪美最後一天抵達舊金山，參與「2023矽谷高科技論壇」。記者侯俐安／攝影
國民黨總統參選人侯友宜訪美最後一天抵達舊金山，參與「2023矽谷高科技論壇」。記者侯俐安／攝影

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