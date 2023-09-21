場邊側記／記者國會追侯 夏立言白髮指路

國民黨總統參選人侯友宜連兩日在華府拜會國會議員，光是在各辦公室間穿梭，侯或搭汽車或搭國會小火車，更多的是步行，穿越各色長廊，腳步沒停，一邊感嘆「這沒人帶領真的會迷路」。

美國參眾兩院議員共五三五人，以參眾兩院所在的國會大廈為界，三棟參議員的辦公大樓在北側，眾議員辦公室分布在南邊的三棟大樓內，為方便通勤，國會在地下室建造三條地鐵線。

侯友宜只有兩天時間能拜會美國國會，行程安排只能配合議員的時間，經常「東市買駿馬、西市買鞍韉」，這邊剛拜會完眾議員，下個行程就得趕到北邊和參議員對談；和參議員暢聊後，必須快步搭乘電梯下樓，登上國會小火車，或走上一條兩側都由紅磚鋪就的通行道，移動到另一棟。

侯友宜率大隊人馬訪問國會，對記者來說是幸亦不幸，多數時間無法貼身跟侯行動，常常他一腳踏進電梯，記者就轉身狂奔到地下室東找西望；在西裝革履的人海中，侯走在最前面，國民黨副主席夏立言一頭白髮鶴立雞群，成了另類交通指標。

侯在華府拜會十四名國會議員（含巧遇兩位），交通時間占了不少，行程很難無縫銜接。他說，議員們談得最多的就是台海局勢。美學者則不約而同使用「實質討論」來形容與侯的閉門對話。

侯的投書在抵達華府的第一個深夜上架，不少學者的問題就從這篇文章出發，要求侯進一步說明如何落實主張。

但無論是學者或議員，都避免直接評價侯友宜的表現，而是肯定這樣的討論有助理解侯與國民黨的政策，避免自己的意見，被貼上支持或不支持台灣特定參選人的標籤。