侯友宜：台願當「負責的利害關係人」

國民黨總統參選人侯友宜連兩日密集在國會山莊拜會兩黨議員，會晤參院軍委會首席議員維克與成員蘇利文及參院外交委員會成員默克利、海格提等人。國民黨駐美代表處統計，侯此行會見國會參、眾議員十六位，華府四十八小時內計有十四位。

侯十九日上午赴傳統基金會參加閉門座談會，他在會中表示，這次訪美就是要讓美國友人了解，台灣是印太地區重要成員，願意成為「負責任的利害關係人」（responsible stakeholder），也就是，台灣不會成為麻煩製造者，會扮演好「和平促進者」與「風險降低者」的角色。

傳統基金會亞洲中心研究員孔明尚會後表示，不少學者提出尖銳的問題；透過對話，讓華府學者更加了解侯友宜對台灣的願景，他也認為侯友宜很清楚理解美國對台灣關係的看法。

美東時間廿日是侯友宜美國行最終章，他將前往舊金山，參加科技座談會，參觀美國金山國父紀念館，拜會洪門致公總堂，在結束舊金山僑社晚宴後搭機返台。

據了解，議員們最關心台海局勢。蘇利文和默克利一起與侯對談，並在會後接受記者訪問。蘇利文說，在有關台灣的總統參選人問題上，美國不介入政治；他們在會中表達了對台灣局勢的看法，以及跨黨派議員對台灣及台灣人民的支持，這才是重點。

默克利則說，會談氣氛良好，美台兩國有許多共同關切的議題，最重要的是確保台灣民主持續茁壯成長。

共和黨籍的海格提向來關切美中台議題，他今年三月在國會聽證會上，當著國務卿布林肯的面，以拜登政府不同意無償軍援台灣，以及外國軍事援助計畫杯水車薪，質疑美國無法有效嚇阻中國大陸侵略台灣。

維克上周發布聲明稱，與台灣巨大的自我防禦需求及美國支持台北的明確利益相比，拜登將給埃及的軍事融資五千五百萬美元轉給台灣，實在是微不足道；他呼籲美國協助台灣應對未來二到四年的「最大危險窗口」期，否則會導致戰略災難。

拜會國會也有輕鬆場面，據轉述，侯拜會眾議員格林時，格林談到他在新北市也有朋友，說著便抓起電話開始一個一個打，不過當下台灣已是凌晨，沒有成功接聽，格林與侯只好留下語音訊息給對方。

侯辦表示，侯十八日晚間會晤白宮國安會前亞洲事務資深主任麥艾文、國防部前亞太事務助理部長葛瑞森、美國在台協會前副處長葛天豪等前任官員，就如何強化台灣現有能力，深化台美多面向關係交換意見。

朱讚侯訪美非常成功

【記者鄭媁、丘采薇／台北報導】針對國民黨總統參選人侯友宜訪美行，國民黨主席朱立倫昨天在中常會表示，美國學者以「侯友宜這次是有備而來，充滿亮點」形容此行非常成功，也受到很大的肯定；美國僑界發揮最大的團結力量，協助侯友宜美國行程的安排，「團結的力量回來了」。

民進黨秘書長許立明昨則在民進黨中常會報告表示，侯訪美的反應度跟關注度都不高，聲量最大的部分是失言，包括把「老羅斯福總統」說成「老羅斯福路總統」，凸顯侯是沒有國際觀的參選人；至於侯回國的選情發展，都還有待觀察。