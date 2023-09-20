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郭柯切割高虹安 柯文哲前幕僚：聲量低跛腳不知所措

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
台灣民眾黨主席柯文哲昨晚舉行AI語音模型暨單曲發表會，被問及高虹安是否影響選情，柯文哲批民進黨打高虹安不符合比例原則，放著「蛋」的問題不去處理。記者曾吉松／攝影
台灣民眾黨主席柯文哲昨晚舉行AI語音模型暨單曲發表會，被問及高虹安是否影響選情，柯文哲批民進黨打高虹安不符合比例原則，放著「蛋」的問題不去處理。記者曾吉松／攝影

新竹市長高虹安在立委任內因涉嫌詐領助領費遭起訴，民眾黨祭出高虹安停權處分；鴻海創辦人郭台銘昨晚受訪時表示，「虹安，今天在廟前我要講，人在做、天在看。」 民眾黨主席柯文哲昨也說，他不認為高虹安做的每件事都對。柯文哲前幕僚吳靜怡今天表示，戲子與金子從虛胖泡芙成了洩氣皮球，柯文哲、郭台銘竟都成了算計在前、道德在後的男人。

吳靜怡指出，無論是郭台銘昨日表示：「虹安啊，人在做、天在看！」或是民眾黨暫停高虹安的黨權，都能看出這些男人的共同點：「只在乎自己的民調」。反之，民調如果沒有現在的頹勢，他們還是高虹安無罪推定的強大後盾，不過，來不及了，這張道德觀的考卷上週已經打完分數繳出去了。

吳靜怡說，柯文哲、郭台銘也別把高虹安當成自己選戰的絆腳石，一隻豬一直用各種方式打臉自己，另一隻豬都要連署了還跟各地方兄弟們經費橋不定，首富的霸氣顯露了吝嗇的馬腳，組織居然明顯動不起來。

吳靜怡表示，高虹安事件牽制玩聲量的民粹，大大暴露柯文哲、郭台銘「聲量低」之後的跛腳和不知所措，潮水退了，沒穿褲子的豬還是豬，潮水退了，郭柯拿選戰根本沒輒。

2024選舉 2024總統選舉 柯文哲 郭台銘 民調 高虹安

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