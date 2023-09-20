賴辦批侯 外交國防主張與賴雷同

針對國民黨總統參選人侯友宜投書「外交事務期刊」，民進黨總統參選人賴清德辦公室昨表示，侯主張中的國防、經貿與外交立場，與兩個多月前賴清德發布的「四大支柱」大致雷同，但關鍵差異就是侯長篇討論台海安全當下，卻忽視區域情勢升溫的最大來源，並支持中國國家主席習近平已定位為「共同努力謀求國家統一」的「九二共識」。

賴競辦發言人趙怡翔表示，侯友宜的投稿與「四大支柱」高度相似，就算不說是概念上的抄襲，至少也是對民進黨近年來國安方向的肯定，包括在國防事務上，侯提到非對稱戰力及全民防衛動員，這都是國民黨立院黨團長期質疑，但民進黨政府推動多年的項目；在經貿方面，侯友宜敘述的產業鏈韌性及多元貿易發展也早就由賴清德提出。

趙怡翔說，侯友宜文章中支持「九二共識」，也代表國民黨仍然不願回應習近平在二○一九年「告台灣同胞書」發表四十周年談話中就將「九二共識」定位為「共同努力謀求國家統一」的一中框架。在對岸眼中，「一中各表」僅是國民黨取悅自己的話術，因為在現實環境中，對岸早已沒有妥協或任何灰色空間的存在。

趙怡翔指出，如今無論將侯友宜的文章定位成「一中版的四大支柱」或是「山寨版的四大支柱」，結果都仍然一樣，在沒有認清威脅來源、沒有看清和平要件的前提下，其他政策項目都是空談，不但無法改變藍營在國內販售「疑美論」及杯葛國防改革的既定印象，更無法說服國人侯友宜有護國決心。