侯友宜拜會AIT總部 美行政官員在場

國民黨總統參選人侯友宜昨造訪距離華府僅一橋之隔美國在台協會（AIT）華盛頓總部，由AIT主席羅森柏格出面接待，停留約一小時，對於是否與行政部門互動，侯三緘其口，隨後赴國會接連拜會三位共和黨籍聯邦參議員；議員表示，藉此機會了解侯對美台夥伴關係的想法。

知情人士表示，侯拜訪AIT時，在場除了羅森柏格之外，現場也有不只一位美國行政官員在場，雙方針對國際合作「充分溝通」，讓美方了解侯的各項想法與主張。對此，侯友宜競選辦公室不評論。

國民黨駐美代表黃介正在臉書透露，侯友宜一行與美方代表共進午宴，但是否與拜登政府官員互動，侯友宜只說「有空再說」。

美國白宮國安會並未回覆是否派遣官員與侯友宜晤談，國務院提到羅森柏格已經在社群平台Ｘ發文，談到侯友宜訪美；國防部則表示，沒有可以宣布的會面。

羅森柏格在華府接待侯友宜，從十七日晚間僑宴一起進場，一起離場，從頭坐到尾，超過兩個小時；十八日與侯早餐會，中午侯友宜拜訪AIT後共同午宴，等於兩天三餐陪好陪滿。

侯友宜昨也拜會三位聯邦共和黨籍眾議員，分別是財政委員會的塞申斯、撥款與情報兩委員會的賈西亞和外交委員會的塞爾夫；其中，賈西亞今年三月訪台，塞爾夫七月造訪台北，塞爾夫在會談結束前，與侯友宜一行人在國會辦公室門口合影。賈西亞在會後表示，藉此機會了解侯友宜針對美台夥伴關係的想法。

針對台灣與美國的安全議題，賈西亞說，美台有著非常重要的戰略夥伴關係，美國必須確保建立的是有意義的嚇阻態勢，以粉碎中國大陸國家主席習近平併吞台灣的想法，在這樣的戰略夥伴關係之上，美國承諾對台軍售，加速軍售武器的交付，以確保台灣能建立有意義的自我防衛；美軍也要提升自身軍力，擴大五角大廈在該區域的防衛部署，以提升美國在太平洋地區的戰備層級。