侯友宜提攻堅理論 有籌碼才能談判

國民黨總統參選人侯友宜訪美重頭戲昨登場，侯在布魯金斯研究院發表演說及座談，與會學者關心台海議題，提問聚焦軍事預算、服貿、貨貿。侯友宜幾乎全程即時應答，面對學者提問九二共識，侯表示，他堅決反對一國兩制、堅決反對台獨，「我的九二共識不是一國兩制，而是基於憲法與兩岸人民條例」。

侯友宜批評民進黨扭曲九二共識意涵，針對學者提問服貿、貨貿的部分，侯友宜也直球對決「當初沒過就是民進黨黑箱」，他上任後會盡速通過兩岸協議監督條例。

侯友宜在座談中再度拿出常講的「攻堅理論」，指警察要與對方談判，必須先準備籌碼。當被問到怎麼覺得自己能跟北京談時，他就以「攻堅理論」來說明，強調台灣要先提升自我能力，否則要如何和對方談？

侯友宜投書「外交事務期刊（Foreign Affairs）」，主張成立內閣層級的「全民防衛動員委員會」。據轉述，美方認為此構想最具亮點，也認為這是當前台灣人民最欠缺的，尤其是侯友宜直指，民進黨沒有好好教育台灣人民憂患意識，必須補強，特別吸引美方注意；他也提到「全民防衛動員委員會」與目前國防部「全民防衛動員署」之差層級有所差異。

針對軍購預算部分，知情人士表示，侯友宜在會中傳達，軍購不是只有占比，重點讓台海穩定、經濟提升，台海安全後，才會有投資，經濟提升後稅收增加，GDP成長，軍購就會跟著提升。

AIT前理事主席卜睿哲在智庫座談會後受訪表示，會中有非常細節、實質的討論，侯友宜與在場美國的台灣專家「非常直接的交流」，「這次會議讓大家對侯友宜在兩岸關係、台美關係的想法，有非常清楚的認知」。他說，侯友宜非常清楚了解（台美）共同利益、擔憂與關注的話題；至於會談細節，「這是閉門會議，房間裡說的話都留在房間裡」。