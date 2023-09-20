二度借北流惹議 柯營改地點

民眾黨總統參選人、北市前市長柯文哲原定昨晚在台北流行音樂中心的餐廳舉辦「AI語音模型暨單曲發表會」，引發爭議，北市文化局長蔡詩萍說，北流營業場所內均不得涉及政黨活動。綠營議員痛批柯卸任後一直消費北流，「最不遵守SOP」；柯辦了解合約後，已決定改地方舉辦。

柯文哲7月才因要在北流辦演場會遭拒，感嘆「世態炎涼」，北市府當時已說明北流不能舉辦政治活動；柯陣營前晚公布，昨晚6時要在北流餐廳「北流卡夫卡」發表AI競選歌曲，再度引發風波。

蔡詩萍昨坦言得知訊息時，反應是「又來了，不是已經講好北流場所不能跟政治有關」，後來發現場地在卡夫卡餐廳，請北流查詢合約，確定營業場所內提供的販售品項、服務、內容等，都不得涉及政黨活動或違反法令。蔡說，傳訊告知柯辦後，獲正面回應。市府已請北流與店家溝通，以後要將合約看清楚。

民進黨市議員簡舒培痛批，北流相關辦法都是柯當市長時訂的，卸任後卻一直消費北流，大酸「最愛講SOP的人，最不遵守SOP」。

市議員林亮君表示，柯文哲過去擔任市長，因北流不租借空間，就痛罵基層行政人員，這樣很過分。據她了解，當初柯要借用北流時，也不是用競選團隊名義，而是用民間的某科技公司名義，想打擦邊球。

時代力量發言人余佳蒨質疑，柯團隊犯同樣的錯誤，是能力不佳沒有記取經驗，還是知法犯法，試探公家館所的底線？不管有心或無意，恐讓公共機構違反行政中立，陷公務員於不義。

柯辦發言人陳智菡昨表示，事先曾詢問業者，在餐廳舉辦活動是否違反相關規範？業者明確回覆屬於商業租賃行為，不會違規，才籌辦後續活動，若有心打擦邊球，就不會把採訪通知想得這麼清楚；了解相關合約後，原訂的發表會改地方舉辦。