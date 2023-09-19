侯友宜訪美再提3D戰略 綠委質疑民主跟國防消失了

國民黨總統參選人侯友宜美東時間18日上午參與布魯金斯研究院發表演說，提出「3D戰略」並堅持中華民國主權獨立與自由民主制度。 民進黨立委許智傑今天表示，侯友宜先前提出Democracy（民主）、Defense（國防）、Defrost（降低敵意）3D生存原則，不到半年「3D」戰略就調整為Deterrence（嚇阻）、Dialogue（對話）、De-escalating（降低緊張），為何民主跟國防都消失了。

許智傑質疑，對於台灣最重要的Democracy（民主）、Defense（國防）都消失了，不禁想起侯友宜曾朝夕令改，前一晚說反對兵役延長，隔天立刻改口不反對的天兵行為。未來針對國家重要政策，是否也是採取出爾反爾的態度呢？

許智傑以3D總結侯友宜的政策立場，第一Dependence（依賴）：為何有前提的國防跟民主都消失了！目的很簡單就是太依賴中國，處處都在想中國臉色。第二Difference （不同）：初一十五不一樣，政策沒有核心主軸，讓人民摸不著國家未來方向。第三Deception（欺騙）：政策天馬行空，誇大成份高，想用騙的方式不願提出務實政策

許智傑說，以上提出的3D都是長期觀察下侯友宜的大問題，也希望侯友宜回歸最開始3D生存原則，重提國防跟民主，台灣才有和平的未來。