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賴清德推雙語教育 馬英九批歪路

聯合報／ 記者趙宥寧徐白櫻／連線報導
前總統馬英九昨出席「教育大愛菁師獎」表揚大會。記者林伯東／攝影
前總統馬英九昨出席「教育大愛菁師獎」表揚大會。記者林伯東／攝影

民進黨總統參選人賴清德日前強調將繼續推動雙語教育，前總統馬英九昨出席「教育大愛菁師獎」表揚大會，呼籲教育政策不該走歪路，直言雙語國家是「既無必要、也辦不到」的政策。

馬英九致詞時特別提及雙語國家政策表示，很多人以為宣布成為英語國家，學生英語就會很好，「但腦袋清楚的，絕對不會這樣做」，「如果我是你們，我跟你們一樣痛苦」。此言一出，台下教師報以如雷掌聲。

此外，針對總統大選是否可能「藍白合」，民眾黨總統參選人柯文哲母親何瑞英認為，柯「當正的」才能好好做事，當副手沒道理；柯文哲表示，凡事盡力而為。被追問藍白合進度時說，「深呼吸、放輕鬆，繼續走就知」。

被問到是否有二度訪美計畫，柯說，距選舉只剩下四個月，去美國的話，有各種組合，還在做最後的考量。

2024選舉 2024總統選舉 馬英九 藍白合 柯文哲 賴清德 雙語教育

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