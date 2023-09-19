綠酸侯友宜 「在台說一套、在美說一套」

針對國民黨總統參選人侯友宜投書外交事務期刊，民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱表示，兩岸維持現狀是台灣目前的最大共識，柯文哲接受「彭博」專訪時也提及兩大原則，包含加強國防自主、強化自我防禦能力、維持嚇阻力量，還有設法溝通是降低衝突的不二法門，「備戰而不畏戰，能戰而不求戰」。

民進黨總統參選人賴清德競選辦公室未直接回應侯投書，但對於侯訪美期間提出，對北京的意圖「不會存有不切實際的期待」，民進黨昨天批評侯友宜在美國說一套，在台灣說另外一套，質疑國民黨立場矛盾、存在多重宇宙，呼籲國民黨和侯友宜，「不要平時操作疑美論，到了選舉、到了美國，又突然間想起美國的好。」

國民黨發言人林家興稱，民進黨說法等於肯定侯友宜的論述，更自曝對國民黨及侯友宜成功訪美感到焦慮。

對於侯友宜到紐約與青年座談，笑稱若失業就要到美國煎漢堡，賴清德競辦發言人陳世凱表示，侯友宜無聊當有趣的言論，凸顯侯早忘記自己還是新北市長，完全將新北市民的權益拋諸腦後，市民都在「協尋市長」。