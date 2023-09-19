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10組總統被連署人 前槍擊要犯入列

聯合報／ 記者張睿廷鄭媁／台北報導
中央選舉委員會昨天公告第16任總統、副總統選舉被連署人名單，共有10組申請為總統、副總統選舉被連署人，當中最後矚目的就是鴻海創辦人郭台銘與藝人賴佩霞的組合。圖／報系資料照
中央選舉委員會昨天公告第16任總統、副總統選舉被連署人名單，共有10組申請為總統、副總統選舉被連署人，當中最後矚目的就是鴻海創辦人郭台銘與藝人賴佩霞的組合。圖／報系資料照

中選會昨天公告第十六任總統副總統選舉被連署人名單，共十組申請為總統副總統選舉被連署人，除鴻海創辦人郭台銘與藝人賴佩霞的組合外，曾是十大槍擊要犯藍信祺、一九七○年代在紐約開槍行刺蔣經國的鄭自才，也申請登記連署。

十組登記連署人名單，分別為：許榮德、姚玉霜；陳玉美、古有彬；陳長宏、周玉珍；林飛龍、賴美華；郭台銘、賴佩霞；藍信祺、周克琦；符音、謝祖鉉；陳永昌、邱一峰；鄭自才、黃聖峰陳美妃、巫超勝。

現任「台澎黨」主席鄭自才，一九七○年四月與黃文雄策畫刺殺當時赴紐約訪問的行政院副院長蔣經國，未果被捕。鄭自才回台後，多次爭取代表民進黨參選，未能如願。至於多次引發社會事件的藍信祺，曾因多項罪名被捕入獄，他在二○一六、二○二○年皆曾申請過總統大選連署，但最後均因未遞交連署書無法參選。

郭台銘與賴佩霞位於台北東區的連署總站昨開張，原訂民眾今天起就可響應連署，但郭辦昨表示，為讓連署民眾的資安防護做到最高規格，正在協調更完善的安全防護措施，今天各地連署站將再進行演練，暫緩開放。

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