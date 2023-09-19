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布魯金斯研究院演說 侯友宜與學者QA
國民黨總統參選人侯友宜訪美行程第四天，美東時間十八日上午在布魯金斯研究院發表演說。他解釋「三Ｄ戰略」意涵，其中，「嚇阻」是台灣必須提升自我防衛能力，讓對手不輕易開戰；「對話」是依據中華民國憲法和兩岸人民關係條例，持續兩岸的溝通與交流；「降低風險」則是以交流增進理解，以實力確保和平，降低衝突風險。
侯友宜上午九時卅分抵達，美國在台協會（ＡＩＴ）前理事主席卜睿哲親自迎接，以中文和侯說，「我們的時間很少，趕快進去」。座談採閉門會議，侯入場後，發表廿分鐘演說，半小時進入問答；學者提問聚焦軍事與中國大陸議題。
會後卜睿哲出面受訪，侯友宜則趕赴ＡＩＴ，會見ＡＩＴ主席羅森柏格，並逐個部門拜訪。
卜睿哲受訪時強調，侯友宜「有做準備、論述清楚」，侯清楚面臨的挑戰，讓美方更了解台海危機，也有助台美深化交流。
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