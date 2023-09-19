聽新聞
test
0:00 / 0:00

布魯金斯研究院演說 侯友宜與學者QA

聯合報／ 特派記者侯俐安張文馨／華盛頓報導
國民黨總統參選人侯友宜（右）17日下午出席馬里蘭州參加大華府地區僑胞舉行的餐會，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（左）罕見現身。記者張文馨／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（右）17日下午出席馬里蘭州參加大華府地區僑胞舉行的餐會，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（左）罕見現身。記者張文馨／攝影

國民黨總統參選人侯友宜訪美行程第四天，美東時間十八日上午在布魯金斯研究院發表演說。他解釋「三Ｄ戰略」意涵，其中，「嚇阻」是台灣必須提升自我防衛能力，讓對手不輕易開戰；「對話」是依據中華民國憲法和兩岸人民關係條例，持續兩岸的溝通與交流；「降低風險」則是以交流增進理解，以實力確保和平，降低衝突風險。

侯友宜上午九時卅分抵達，美國在台協會（ＡＩＴ）前理事主席卜睿哲親自迎接，以中文和侯說，「我們的時間很少，趕快進去」。座談採閉門會議，侯入場後，發表廿分鐘演說，半小時進入問答；學者提問聚焦軍事與中國大陸議題。

會後卜睿哲出面受訪，侯友宜則趕赴ＡＩＴ，會見ＡＩＴ主席羅森柏格，並逐個部門拜訪。

卜睿哲受訪時強調，侯友宜「有做準備、論述清楚」，侯清楚面臨的挑戰，讓美方更了解台海危機，也有助台美深化交流。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 卜睿哲 美國在台協會 羅森柏格

延伸閱讀

共機擾台破百架 侯友宜隔海反對共機擾台「破壞台海和平」

國民黨：綠論述自相矛盾 等於肯定侯友宜訪美成功

侯友宜稱失業要到美國煎漢堡 賴辦：新北市民協尋市長

侯友宜訪美祕書處長隨行挨批 新北市府：綠營又搞烏賊戰

相關新聞

投書美期刊 侯友宜提全民防衛委員會 整合動員

國民黨總統參選人侯友宜在美東時間十八日凌晨，以「台灣的中間路線：國民黨總統參選人的兩岸避戰方案」為題，投書外交事務期刊（...

10組總統被連署人 前槍擊要犯入列

中選會昨天公告第十六任總統副總統選舉被連署人名單，共十組申請為總統副總統選舉被連署人，除鴻海創辦人郭台銘與藝人賴佩霞的組...

綠酸侯友宜 「在台說一套、在美說一套」

針對國民黨總統參選人侯友宜投書外交事務期刊，民眾黨總統參選人柯文哲競選辦公室發言人吳怡萱表示，兩岸維持現狀是台灣目前的最...

布魯金斯研究院演說 侯友宜與學者QA

國民黨總統參選人侯友宜訪美行程第四天，美東時間十八日上午在布魯金斯研究院發表演說。他解釋「三Ｄ戰略」意涵，其中，「嚇阻」...

新聞眼／侯友宜務實論述 跳脫傾中批評

正在訪美的國民黨總統參選人侯友宜，十八日投書「外交事務」（Foreign Affairs）表達他處理兩岸關係的做法。侯以...

柯文哲二度想在北流辦活動夢碎 民眾黨急發通知改地點

民眾黨總統參選人柯文哲原訂今天晚上要在台北流行音樂中心卡夫卡餐廳舉辦「柯文哲AI語音模型暨單曲發表會」，繼先前有意在北流...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦