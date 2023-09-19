新聞眼／侯友宜務實論述 跳脫傾中批評

正在訪美的國民黨總統參選人侯友宜，十八日投書「外交事務」（Foreign Affairs）表達他處理兩岸關係的做法。侯以「台灣的中間路線：國民黨總統參選人的兩岸避戰方案」為題，提及如何同時利用威懾和對話的手段，維持兩岸和平。內容安排的順序，凸顯侯的務實與跳脫傳統藍營過於「傾中」的批評。

過去，國民黨在兩岸以和平對話為上策、備戰為下策，但此番論調經常被解讀為態度傾中。在後蔡政府時代，美國依舊希望看到一個不偏離蔡英文兩岸論述太遠的新政府上台。

民進黨總統參選人賴清德提出「四大支柱」，除了維持蔡英文總統提出的「四個堅持」，首要就是建立台灣的威懾力；無獨有偶，侯友宜在其投書中，同樣將提升國防能力放在對話之前。此外，題目「Taiwan's Path Between Extremes」直翻為「台灣在極端之間的道路」，可見侯友宜不願再走入老是看重對話的極端，而是強調務實主義。

兩岸對話方面，侯避開同文同種的論述，也沒有開支票，而是將對話拉回九二共識的基礎；雖說是認同九二共識，但又強調必須是合乎中華民國憲法的九二共識，等於暗地裡表示對話前提是「一中各表」。

侯友宜除強調不支持台獨、不會是美國的麻煩製造者，最後也將台灣置入印太、國際框架，表明他執政下的兩岸關係不會演變成國共兩黨的閉門會議，而是會在國際的格局之中被討論。

不過，侯要提升全民國防意識，擬於行政院之下設立內閣層級的「全民防衛動員委員會」，並由行政院副院長兼任主任委員，會不會有疊床架屋、不切實際的疑慮？雖然侯友宜的論述，其實代表在他執政下的政府，將執行全民國防的政策，而非蔡政府現行交給民間倡議的方式進行；但近來在野黨才質疑行政院副院長不受國會監督，呼籲副院長應該備詢，侯友宜提出該委員會由副院長主責，只怕稍嫌突兀。