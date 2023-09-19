投書美期刊 侯友宜提全民防衛委員會 整合動員

國民黨總統參選人侯友宜在美東時間十八日凌晨，以「台灣的中間路線：國民黨總統參選人的兩岸避戰方案」為題，投書外交事務期刊（Foreign Affairs），稱將以積極的務實主義態度，應對內外挑戰，也會讓台灣成為印太區域負責任利害關係人。他同時表達支持九二共識，反對台灣獨立與一國兩制。

侯友宜在投書中表示，他將發展並確保台灣維持強大防衛力量，以遏制侵略和避免台海開戰；在符合憲法和兩岸人民關係條例規範，與北京展開建設性互動。

侯友宜表示，若當選總統，將由政府組織改造著手，持續提升民眾的全民國防意識，成立內閣層級的「全民防衛動員委員會」，由行政院副院長兼任主任委員，將整合各部會國防動員政策。

侯友宜表示，要堅持民主自由制度、強化國防軍備、嚇阻大陸動武、加強兩岸交流、降低兩岸衝突，讓台灣遠離戰爭。他會努力維持台海和平與穩定，堅持主權獨立與自由民主制度；反對台獨；堅持兩岸歧異，應該用和平方式解決。

侯友宜表示，他會致力確保台灣的大陸政策不會冒進，同時要堅持自由民主的制度。他並批評民進黨的法理台獨主張，是不切實際而應竭力避免，「我們絕不只是消極的反對中國大陸使用武力，而是強調謹慎地增進和完善台灣不對稱戰力」，將透過保持兩岸對話避免誤判、化解危機。

文章中也提出「三Ｄ戰略」為Deterrence（嚇阻）、Dialogue（對話）、De-escalation（降低緊張），確保台海與印太穩定。

美國在台協會（ＡＩＴ）主席羅森柏格則罕見現身在不斷高呼「凍蒜」的僑宴場合。她與侯友宜比鄰而坐，期待能和侯友宜持續對話，也期待蔡英文總統能派遣代表參加今年秋天由美國主辦的亞太經濟合作會議。ＡＩＴ主席鮮少出席為拉抬選情舉辦的僑宴。

侯友宜送羅森柏格離場前，指揮僑胞高喊「蘿拉（羅森柏格的名字）凍蒜」，逗得羅森柏格哈哈大笑。侯也回憶起在準備美國行時，羅森柏格大半夜和他視訊通話一小時。

侯友宜十七日下午拜會美京中華會館時強調，若未來總統沒有穩住台海安定的力量，對區域和平會帶來很大傷害，也是美國不樂見的。