賴佩霞諮詢服務引熱議 諮商心理師全聯會5點聲明

鴻海創辦人郭台銘參選總統搭檔的資深藝人賴佩霞遭質疑無照從事心理治療，台北市衛生局初判並無直接違反心理師法，諮商心理師公會全國聯合會近日則提出5點聲明回應。

賴佩霞開設的「賴佩霞／好好說話」網站顯示，賴佩霞提供一對一諮詢服務，諮詢議題包含情感困擾、情緒精神、身心症狀等，每80分鐘要價新台幣2萬3000元，而賴佩霞個人介紹中的經歷也列出「心理諮詢師」，遭質疑違反「心理師法」規定，無心理師證書卻提供心理諮商服務。

據諮商心理師公會全國聯合會聲明稿，第1點是民眾有心理諮商的需求時，可先至衛生福利部醫事查詢系統，確認服務提供者是否為諮商心理師，以確保自身權益。

第2點，想從事心理諮商工作者，須依據心理師法及考選部的規範，於心理相關科系碩士班完成實習，畢業後考取證照後，加入當地公會，於衛福部核可的機構辦理執業登記，才可提供心理諮商與治療。

第3點，諮商心理師於執業期間，應持續受心理師法及諮商專業倫理規範的監督，透過地方公會的專業自律，並依衛福部醫事人員相關規範提供民眾心理諮商與治療。

第4點，依據心理師法第42條，未取得國內官方核可諮商心理師資格，卻執行心理師法第14條所示諮商心理師業務者，將處有期徒刑併科罰金規定。

諮商心理師公會全國聯合會提醒，主管機關對於心理諮詢與心理諮商的界定採實質認定，即主管機關判定標準為實際服務內容，不以宣稱非心理諮商就免責，目前也已有相關法律判例可供查詢與參考。

第5點，諮商心理師公會全國聯合會長期關注心理健康政策發展，強調諮商心理師專業倫理、自律，提供民眾具專業把關心理諮商與治療。樂見民眾對心理健康議題的重視，也將持續與政府部門聯繫，共同推動有品質的心理健康服務。