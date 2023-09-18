聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德防藍白合 決戰模式將提前

聯合報／ 記者丘采薇吳慧芬張議晨李成蔭／連線報導
民進黨總統參選人賴清德昨天成立「南區宗教後援會」，希望南區宗教界挺他當選。記者張議晨／攝影
民進黨總統參選人賴清德昨天成立「南區宗教後援會」，希望南區宗教界挺他當選。記者張議晨／攝影

民進黨總統參選人賴清德昨到高雄參加全國漁業團體、南區宗教後援會成立大會，並與企業界座談。據了解，賴清德面對藍白或非綠陣營可能整合，耳提面命要求絕對不能鬆懈，最近密集成立百工百業後援會，陸空戰齊發，在十一月全國競選總部及各地競總開張之前加強陸戰，提前進入「決戰模式」。

據了解，雖然全國競選總部將依二○一六及二○二○年慣例於十一月開張，但位於北平東路「匯泰大樓」的全國競總將於啟用前提前「開箱」，配合民進黨黨慶舉辦相關活動。

雖然「藍白陣營」或鴻海創辦人郭台銘等「非綠陣營」整合仍未有實質進度，但賴陣營已開始戒備。據悉，賴清德最近將密集衝陸戰，除了九月力拚百工百業後援會成立，也開始拉抬立委參選人，一天排六到十多個行程。

賴清德昨在高雄連跑四個行程；在岡山參加南區宗教後援會時，行政院副院長鄭文燦、高雄市長陳其邁接力站台，台南、高雄等宮廟、寺院主委、總幹事及相關人員逾千人參加，場面盛大。

賴清德昨晚到鼓山內惟鎮安宮參香並至金馬賓館當代美術館與企業界座談，對台下數十名企業家說，過去政府重北輕南，北台灣土地發展已飽和，未來發展在南台灣，期待高雄未來站上國際舞台，做國際生意。

針對賴清德萬里老家土地使用是否違法，新北市議員張錦豪批新北市府不做功課，該地採礦權早已撤銷，市府行政怠惰，反過來處理個案。新北地政局昨發新聞稿回應，依法山坡地保育區無法變更為建築用地作住家使用。

2024選舉 2024總統選舉 賴清德 競選總部 郭台銘 陳其邁 鄭文燦 張錦豪

延伸閱讀

傳陳吉仲口頭請辭 藍營批不負責任：拯救賴清德的政治決定

賴清德高雄連跑四行程 呼籲勿受極權主義威脅

郭國文、賴清德南北門競總成立 鹽分地帶文化中心落腳佳里

賴清德高雄成立宗教後援會 喊「南票北補」拚勝選

相關新聞

侯友宜赴華府重頭戲 提3D戰略

國民黨總統參選人侯友宜訪美第三天，啟程前往華府，美東時間十八日將是此行重頭戲。侯投書「外交事務期刊（Foreign Af...

觀察站／三箭齊發 侯友宜鋪陳可預測形象

美東時間十七日上午，國民黨總統參選人侯友宜從紐澤西前往華府，訪美之旅重頭戲也將登場。這是一場漸進式鋪陳，紐約兩場智庫座談...

今啟動連署 郭辦：在野陣營整合若成 賴佩霞可退

鴻海集團創辦人郭台銘昨天偕副手賴佩霞赴中選會登記成為二○二四年正副總統選舉被連署人，今天將啟動連署。郭辦發言人黃士修重申...

柯文哲訪台東 藍營背景民代相挺

民眾黨總統參選人柯文哲昨起一連兩天走訪台東與地方座談、拜訪資深議員陳宏宗等地方人士尋求支持，出身藍營的陳宏宗表示，總統大...

賴清德防藍白合 決戰模式將提前

民進黨總統參選人賴清德昨到高雄參加全國漁業團體、南區宗教後援會成立大會，並與企業界座談。據了解，賴清德面對藍白或非綠陣營...

廣角鏡／巧遇紐約市長 侯友宜看報直呼被跟蹤

國民黨總統參選人侯友宜紐約行，美東時間十五日晚間與紐約市長亞當斯進行一場被形容為簡短巧遇的會面，紐約世界日報獨家揭露這場...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦