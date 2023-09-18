今啟動連署 郭辦：在野陣營整合若成 賴佩霞可退

鴻海集團創辦人郭台銘昨天偕副手賴佩霞赴中選會登記成為二○二四年正副總統選舉被連署人，今天將啟動連署。郭辦發言人黃士修重申，郭台銘參選目的在促進在野整合，在野陣營如能成功整合成立最強隊伍，賴佩霞已表明隨時可功成身退，為國為民、成全大局。

媒體追問，意思是指郭台銘有可能在連署過關後，用其他黨身分提名參選？黃士修說，主流民意大聯盟宗旨就是推動在野整合，如果國民黨、民眾黨都同意，在野共同推出一組最強候選人去挑戰賴清德，「我們就會直接拿著藍白政黨門票登記參選，連署送件就不用送了」，這就是賴佩霞說的，只要在野能整合，隨時可功成身退。

黃士修昨晚補充表示，「參選是為了整合，整合是為了致勝」，這是主流民意大聯盟的精神，也是郭台銘參選的初衷，自始至終都沒有改變，「參選」與「整合」都是手段，「致勝」才是目的，郭賴配的目標就是在二○二四年完成政權輪替。

根據「總統副總統選舉罷免法」，「郭賴配」繳交一百萬元保證金、登記為被連署人後，九月十九日起四十五天內，必須獲得逾廿八萬九千六百六十七人連署，審核通過才能於十一月廿至廿四日正式登記總統、副總統候選人；賴佩霞也須在十一月廿四日前放棄美國籍，兩人才能順利參選。

為了全力拚連署，郭台銘連署總部昨於全台各地開張，南投縣配合「郭賴配」領表，在草屯鎮博愛路舉辦連署總部成立大會，不少民眾到場支持，甚至急著要簽名連署。