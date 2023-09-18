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觀察站／三箭齊發 侯友宜鋪陳可預測形象

聯合報／ 本報記者侯俐安
國民黨總統參選人侯友宜（左）啟程前往華府。記者侯俐安／攝影
國民黨總統參選人侯友宜（左）啟程前往華府。記者侯俐安／攝影

美東時間十七日上午，國民黨總統參選人侯友宜從紐澤西前往華府，訪美之旅重頭戲也將登場。這是一場漸進式鋪陳，紐約兩場智庫座談開始，侯向美傳達三項要素已是此行基礎；抵達華府之後，僑宴、投書、演講，侯友宜將形塑出一名「可預測的政治人物」。

侯友宜此趟訪美行程八天跑四個城市，但仍有遺珠之憾。侯友宜在華府待滿三天，十七日晚間將在漢宮大酒樓參與大華府地區僑界晚宴，洛杉磯僑民也包兩台巴士參與，這是侯在華府三天開場，預計將有美國地方層級官員參與，美國在台協會（ＡＩＴ）主席羅森柏格也將出席。

美東時間十八日凌晨，侯友宜投書「外交事務期刊（Foreign Affairs）」刊登。以文字與聲音呈現侯友宜國家安全戰略方向，涵蓋外交、國防、兩岸等國安議題主張。

文章將傳達出三項重點，與侯在紐約座談相對應。第一是他會扮演「風險降低者」角色；第二是提出「三Ｄ」戰略，分別為嚇阻（deterrence）、對話（dialogue）、降低風險（de-escalation）；第三就是「對北京的意圖，不會存有不切實際的期待」。

過去國民黨前主席江啟臣提出「二Ｄ戰略」為deterrence（嚇阻）、dialogue（對話），國民黨主席朱立倫則提出防禦（defense）、對話（dialogue）。侯友宜的「三Ｄ」戰略融合兩者，強調「有實力才會有和平」。

據了解，投書文章由政大外交學系教授盧業中草擬，侯友宜國安團隊開了多次會議，侯也參與其中，對文章用詞、智庫演講字斟句酌，「對北京的意圖，不會存有不切實際的期待」是侯加入的內容，也來自侯警政背景中，「辦案可以透過談判，未必要開槍」的經驗。

投書刊登後，侯友宜參與著名智庫「布魯金斯研究院」座談並發表十五分鐘演說，將以投書內容為基礎。座談擬答濃縮為廿九題Ｑ＆Ａ讓侯發揮。這一系列鋪陳，目的是傳達侯友宜是一名「可預測的政治人物」，而非藉由訪美衝國內聲量。

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