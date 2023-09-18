侯友宜赴華府重頭戲 提3D戰略

國民黨總統參選人侯友宜訪美第三天，啟程前往華府，美東時間十八日將是此行重頭戲。侯投書「外交事務期刊（Foreign Affairs）」將在凌晨零時（台灣時間今天中午十二時）刊登，隨後侯將參與布魯金斯研究院座談並發表演說，並在十八、十九日晚間與美國前官員及國會議員餐敘交流。

侯友宜將於投書與演說中提出「三Ｄ」戰略。侯表示，他在國防政策強調「台海安定、台灣安全、世界安心」，用交流增進理解、用實力確保和平，更重要的是要扮和平促進者、風險降低者，雙管齊下讓台海穩定，台灣安全。

旅美學者翁履中表示，侯友宜過去兩日表現「超乎預期得好」，布魯金斯研究院政治光譜拉得更開，提問也會更艱深與具體。包含國防預算占比、九二共識再定義、區域安全與南海議題，都將是必考題，建議侯也在場中提問，這將代表總統參選人態度的展現。

侯友宜在美東時間十六日晚間在紐澤西參加全美台灣同鄉聯誼會晚宴，現場來自全美各地超過五百名僑胞，特地前往支持侯友宜，國際刑事鑑識專家李昌鈺到場力挺、美國聯邦眾議員培恩與侯同桌，侯友宜也是同鄉會四十五年來第一位參加僑宴的總統參選人。

晚宴間，數十人排隊與侯合照，侯彷彿成為人形立牌。侯致詞時先向支持者鞠躬表達感謝。這場演講，侯幾乎全場自行發揮，他融合兩天在智庫、青年座談內容，聚焦台海危機、台灣安全，數度激昂喊話，「我一定扛起責任，贏得勝選！」「你們要不要跟我一起走？」也讓全場多次歡呼。

侯在台上揮舞國旗、唱「中華民國頌」，不少僑胞在會後表示已翻轉對侯印象，明年將返台投票。現場有僑胞笑說「他應該講一點台語」、「表現比電視上好多了」，來美四十三年呂姓僑胞說，侯歷經兩個月低潮，「他找回自信了」。

李昌鈺與侯同桌，他受訪表示要向警大老校友侯友宜致敬。李昌鈺說，台灣總統大選非常重要，應該選一個能做事、敢做事、會做事的人，「我想他的資歷、學歷與為人處事，是我們都值得效法的。」