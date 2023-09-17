柯文哲老家自拆違建 藍白批「賴清德老家勿雙標」

民眾黨總統參選人柯文哲位於新竹市的老家爆出疑似違建爭議，柯家昨天雇工自拆一樓雨遮頂棚與五樓加蓋鐵皮建物，藍白陣營昨天都不約而同呼籲民進黨「不要雙標」，也要用相同標準處理民進黨總統參選人賴清德萬里老家違建爭議，把違建「燙手山芋」丟回給賴清德。

柯文哲老家位於新竹市北區，原為一棟地上四層、地下一層建物，四樓再用鐵皮加蓋成五樓，內部是曬衣間，有洗衣機、脫水機、曬衣竿和簡單的打掃工具。柯家雇工於昨早九點以人工拆除，費用約四萬元，柯文哲妹妹柯美蘭、弟弟柯宇謙都回老家看施工狀況，昨下午三點半拆完。

柯文哲媽媽何瑞英是屋主，她昨天滿臉無奈，未等媒體發問便開口「你們不用問我啦、我不敢講啦」；隨後無奈表示「冤枉要向誰說，我真的沒辦法，他是官我是民欸」，因為違建問題心情上上下下、整晚無法睡。媒體追問拆除是柯文哲決定嗎？何瑞英連講兩次「不是」，是自己主動決定找工班處理。

國民黨新竹市黨部指出，希望民進黨政府不要持續保持「雙標」路線，慎重面對賴清德萬里老家違建的問題。民眾黨新竹黨部代理主委李國璋表示，希望賴清德應該用相同的標準看待老家違建。

賴清德競選辦發言人郭雅慧表示，老屋存在皆早於相關法規訂定之前，並非法令規範後興建或翻修，與有心人士和媒體討論之其他個案違建實屬不同，且過去皆有繳交房屋稅。賴清德的態度很清楚，建物是否涉及違建問題，會尊重新北市政府、經濟部礦務局等相關單位的認定並配合辦理。

柯美蘭選立委 爸媽很氣

另外，柯美蘭首度公開透露，參選立委一事，柯爸柯媽「都很生氣」，但柯美蘭也大方承認是自己想選立委，更提到柯文哲對於她要選立委「擔心地不得了」，柯美蘭最後表示「是我自己要選的」。