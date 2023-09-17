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「郭賴配」拚大位 今申請連署

聯合報／ 記者程遠述／台北報導
鴻海創辦人郭台銘（左）與副手人選賴佩霞（右），今將到中選會申請成為總統選舉被連署人。本報資料照片
鴻海創辦人郭台銘（左）與副手人選賴佩霞（右），今將到中選會申請成為總統選舉被連署人。本報資料照片

鴻海創辦人郭台銘若要參選總統，須公民連署至少廿八萬九千六百七七份作為資格，郭台銘連署總顧問黃士修昨表示，郭台銘與副手賴佩霞今會到中選會申請為總統選舉被連署人，郭的連署站點也會等中選會公告後正式啟動。

針對放棄美國籍，郭台銘昨天在臉書代發賴佩霞聲明，賴佩霞聲明表示，已在九月十五日啟動放棄美國籍正式程序，自己出生台灣，大部分生活與工作都在台灣，是因父親美國人、母親台灣人的身份，才擁有中華民國籍與美籍。

賴佩霞表示，她了解投入總統選舉，國際身份沒有模糊空間，早在受邀當副手時就將此情形提出，並規畫在宣布後立即作業放棄美籍，大家轉瞬有很多臆測，但一切都照原訂計畫推進。

2024選舉 2024總統選舉 郭台銘 黃士修 賴佩霞

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