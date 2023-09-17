人物側寫／和平鷹取代和平鴿 侯友宜要當美中潤滑劑

一小時的智庫座談，國民黨總統參選人侯友宜談起區域安全已愈趨游刃有餘，相較於藍營強調和平，侯友宜的和平多了強悍，美國學者為此感到「Surprise」（驚奇），以「務實沉穩」評價侯友宜。旅美學者翁履中則以「和平鷹」形容侯友宜與傳統深藍「和平鴿」路線，做出區隔。

「我對於北京的意圖，不會存有不切實際的期待。」十五日兩場與美國智庫的座談，侯聚焦台海關係，首場座談他首度提到這段話；第二場座談，侯引述台海危機潛在衝突報告，直指軍事衝突將衝擊美國利益、牽動印太秩序，展現他務實面對當前挑戰的態度。

「他說的，是美國人非常想聽的。」與會的哈佛甘迺迪學院學者余文琦指出，侯的表達方式與內容，讓與會者感到十分「Surprise」。

翁履中以「和平鴿」到「和平鷹」形容深藍到侯的演進，他指出，藍營強調和平，卻難以突破；當國際局勢變化、世代認知改變時，從軍事到經濟應更強悍，前提是須成為體質更健全的政治實體，展現實力，才有談判籌碼。

台大政治系教授左正東分析，侯可說是有效回應外界對國民黨路線的誤解，過去很多人認為國民黨只重視兩岸對話，忽略中共對台軍事威脅。侯強調，對中共沒有不切實際的幻想，也是要讓美國放心，國民黨執政會加強國防，更不會把兩岸交流當作藥到病除的萬靈丹。兩岸關係重回穩定，將是循序漸進的過程。

侯訪美行，將自身定調為「和平促進者」與「風險降低者」，不受意識形態綑綁，也不存有幻想。警探出身的侯友宜，一分證據說一分話，他以務實態度面對台海危機，以此轉化為台灣要加強實力，也要加強對話、降低衝突。

如果侯此後在兩岸與外交的國家安全議題上，確實採用「和平鷹」的論述，他的重點在尋求和平的手段，顯然想在美國與中國的對抗中，想辦法扮演積極主動的潤滑劑，不能只想被動當美國等西方大國的扈從，面對中國也必須主動，有所為有所不為。這將會是他包括賴清德在內的其他對手，最大的區隔。