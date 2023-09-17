侯友宜此行亮點 「巧遇」紐約市長

國民黨總統參選人侯友宜紐約行柳暗花明，低調中出現亮點。侯十五日晚間與紐約市長亞當斯進行了一場被形容為簡短巧遇的會面。這場會面原本不在公開行程中，有力人士居間協調，促成這場「警察兄弟會」。

侯友宜在美東時間十五日晚間於紐約喜運來餐廳參與僑宴，現場席開四十桌、四百人擠滿現場，場面非常熱鬧，馬英九二姐馬乃西也與會，現場支持者揮舞國旗，齊呼「下架民進黨」。

僑宴進行到一半，大約晚間八點半左右，侯以另有行程為由先行離開，隨後在國民黨副主席夏立言、立委江啟臣等人陪同下，低調驅車前往紐約皇后區法拉盛。當時，亞當斯正在君豪飯店的一場餐會上致詞，致詞結束特意從逃生的小樓梯離開，本報系記者緊追採訪，卻被隨扈擋下。亞當斯則在隨後與侯友宜「簡短巧遇」。

亞當斯和侯同是警察出身，他以新科技打擊犯罪致力讓紐約市犯罪率下降，打擊犯罪也是侯的競選主軸之一，同樣明年、後年都要面臨選舉的挑戰；侯紐約行原本就希望與亞當斯會面，但亞當斯方面一直未同意，沒想到就在侯會見紐約市警察局長卡班後不久，在有力人士的居間協調下，峰迴路轉見了面。

今年三月蔡英文過境美國東西岸，當時第一場公開僑宴中，作為地主的紐約州長霍楚和紐約市長亞當斯並未出席，而是隔著哈德遜河的新澤西州州長墨菲出席。賴清德八月出訪友邦巴拉圭，過境紐約時，亞當斯也未出現在僑宴。

侯競辦會後證實，侯與亞當斯的會面，是經朋友安排下巧遇，侯競辦所說的「朋友」，其實是亞當斯的支持者、也是重要樁腳，安排簡短巧遇，讓侯紐約行有亮點，也避免為亞當斯帶來困擾。