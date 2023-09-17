侯友宜：實力確保和平 交流增進理解

國民黨總統參選人侯友宜十六日接受彭博專訪，提出要「以實力確保和平、以交流增進理解」，台海要以對話降低風險，讓台灣扮演促進和平者、風險降低者，讓台海安定、台灣安全、世界安心。

侯昨拜會美智庫外交關係委員會（ＣＦＲ），他表示，ＣＦＲ報告中，台海危機連續三年被列為全球潛在衝突第一級，兩岸應加強對話，增進功能性互動，才能降低爆發衝突的危險，這不僅能夠讓台灣遠離戰爭，也有助區域與全球穩定與繁榮。

侯友宜引述ＣＦＲ「預防優先次序調查」年度報告說，自二○二一年起，台海危機連三年被列為全球潛在衝突第一級／最高優先，這代表一旦兩岸爆發軍事衝突，將嚴重衝擊美國的國家利益，台海局勢牽一髮動全身，與印太區域秩序息息相關。

侯友宜表示，他深信事在人為，此行最重要目的就是向各方闡述如何建構台灣足夠的能力，以實現讓全世界都安定的願景，盼與美國各界多接觸，讓各方知道，台灣未來領導人態度堅定，有信心與美國和全球各國站在一起，解決國際社會問題。

讓美看見 有別於傳統藍營

侯友宜七月曾因談及「役期恢復四個月」引發爭議，儘管他多次重申有前提，要先確保兩岸穩定和平，他對兵役的主張仍受關注。與會的哈佛甘迺迪學院學者余文琦表示，侯友宜在會中直指，台灣的問題在全民防衛意識不夠，並指當選後，後備部隊要加強，國防預算要提升支援兵力，也要讓美國人覺得「和之前的國民黨不太一樣」。

與會人士說，侯提到蔡英文總統將兵役役期從四個月恢復到一年，並表達關鍵問題在全民對威脅認知不夠，關鍵不在兵役長短，而是面臨多少威脅，威脅的不只是台灣，也包含周邊區域，候友宜表示，民進黨執政下，並未讓民眾感受到威脅與危險，而是認為台灣會受到幫助，憂患意識不足，但台灣自身安全不能指望他人，應透過提升國防預算、加強後備部隊等各項政策，讓全民了解軍事安全威脅。

蘇起呼籲 新總統主動對話

台北論壇基金會董事長蘇起昨在華府出席半導體政策研討會時也對台海情勢示警，他表示，台灣明年總統選舉和過去卅年不一樣，牽動兩個大國的程度之深，美中會介入也會釋放偏好訊號，但華府和北京都還沒決定，降低台灣做為美中爭搶角色最佳解方是兩岸對話，過去經驗證明兩岸可以對話，下任總統應該主動走這條路。