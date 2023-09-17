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藍議長同框賴清德 雲林黨部：禮貌接待

聯合報／ 記者蔡維斌陳雅玲／雲林報導
國民黨籍雲林議長沈宗隆（前左）昨和民進黨總統參選人賴清德（前左三）同框，一起參拜媽祖。記者蔡維斌／攝影
國民黨籍雲林議長沈宗隆（前左）昨和民進黨總統參選人賴清德（前左三）同框，一起參拜媽祖。記者蔡維斌／攝影

民進黨總統參選人賴清德昨走訪雲林爭取支持，未料國民黨籍雲林縣議長沈宗隆意外現身，儘管沈強調是禮貌性接待，但上月總統參選人侯友宜造訪雲林，沈卻向黨主席朱立倫請求「藍白合推出最強人選」，讓侯面子掛不住，沈昨與賴同框遭解讀「被拔樁」。國民黨雲林縣黨部表示，只是禮貌性歡迎與選舉無關，無所謂的黨紀處分。

沈宗隆是土庫人也是順天宮委員，昨天上午總統參選人賴清德到土庫順天宮參拜，沈宗隆意外現身格外引人注目，兩人握手寒暄，沈神情一派輕鬆，面對媒體追問為何與賴同場合出席活動，沈回說，他是以在地人和宮廟委員迎接副總統，和選舉沒關係，怎會有黨紀問題。

但上月27日侯友宜在朱立倫陪同下到雲林拜會前縣長張榮味，並舉行一場千人造勢大會，當時沈宗隆也現身致詞，並指他身為終身國民黨員，對黨有很深的情感與期待，也當面一直向朱請託，若國民黨要贏，一定要跨黨派協調一組最強人選才有勝算。

同黨的雲林縣長張麗善說，沈宗隆只是盡地主之誼陪同副總統上香，沒有站台、沒有致詞說話，先前國民黨總統參選人侯友宜到雲林來，沈不只站台也上台致詞，相信他一定會支持國民黨的候選人，此事沒那麼嚴重，外界不要擴大解釋。

雲林縣黨部主委陳瑞雄表示，沈議長身為民代也是地方的頭人，又是廟方執事者，禮貌性接待也是人之常情，這也是地方事，和選舉無關，又不是為賴站台，所以無所謂黨紀問題。

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