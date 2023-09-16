傳白營內參民調墊底 柯美蘭爭取立委提名有雜音

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聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲胞妹、醫師柯美蘭今天上午回到新竹老家，了解自家拆除違建情形，現場被媒體問到有意參選立委一事，首度表態想選立委、爭取徵召。記者張裕珍／攝影
民眾黨主席柯文哲胞妹、醫師柯美蘭今天上午回到新竹老家，了解自家拆除違建情形，現場被媒體問到有意參選立委一事，首度表態想選立委、爭取徵召。記者張裕珍／攝影

民眾黨主席柯文哲胞妹柯美蘭今天表態將爭取民眾黨新竹市立委提名，不過，受到近期新竹市長高虹安深陷親友干政爭議，民眾黨內出現反對提名柯美蘭的聲音。知情人士透露，柯美蘭在內參民調排名最後，但因為當初是柯文哲點名希望柯美蘭參選立委，因而讓柯文哲現在陷入兩難局面。

新竹市是民眾黨執政的縣市之一，對於區域立委選舉相當重視，但提名人選卻陷入難產，柯文哲先前因而拋出柯美蘭是不錯的人選，因為柯美蘭若選，就等於柯文哲在參選。不過，當時柯美蘭沒有參選意願。如今，柯美蘭表態爭取提名參選，卻因為高虹安近期深陷爭議，當內出現反對柯美蘭參選的異音。

知情人士透露，內部出現新竹市立委是否提名的聲音，並不是針對柯美蘭，而是外在條件改變，這個關鍵就是高虹安，且內部民調顯示，如果柯美蘭參選形成藍綠白黃「四腳督」的情況，柯美蘭民調位居第四名，一方面恐難當選，另一方面會打破藍白合的默契，甚至可能讓綠營漁翁得利。

親柯人士表示，柯文哲的態度是尊重當事人的意願，不可能親自要求柯美蘭退選，但也要考量整體客觀條件等因素，要怎麼處理新竹立委提名一事，內部雖然有討論過，至今仍沒有共識。

2024選舉 2024總統選舉 柯美蘭 柯文哲 高虹安

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