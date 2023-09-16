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黃士修：郭賴明到中選會申請連署 賴已向AIT遞件棄美籍

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘（左）與副手人選、藝人賴佩霞（右），明將到中選會申請成為總統選舉被連署人。本報資料照片
鴻海創辦人郭台銘（左）與副手人選、藝人賴佩霞（右），明將到中選會申請成為總統選舉被連署人。本報資料照片

鴻海創辦人郭台銘若要參選總統，須有公民連署28萬9677份作為資格，郭台銘連署總顧問黃士修今表示，郭台銘與副手賴佩霞17日會到中選會申請為總統選舉被連署人，而郭台銘的連署站點也會等中選會公告後正式啟動。

對於賴佩霞是否來得及放棄美國籍，符合資格登記為正式的副總統候選人，黃士修表示，昨天下午賴佩霞已向美國在台協會（AIT）遞件放棄美籍，相關狀況賴佩霞之後會親自對媒體說明。

黃士修說，有人說放棄美籍程序約三到六個月，但他看過去可能都是例如美國球員歸化台灣或跟商業合約有關，比較複雜，賴佩霞狀況單純，應該比較簡單，而且過往親民黨主席宋楚瑜的副手林瑞雄，就是在不到兩個月收到放棄美籍證明書，完成登記，且收到證明書和美國認定是是兩回事，最後還是以中選會調查為準。

黃士修也表示，明天郭台銘和賴佩霞到中選會行程，目前傾向從簡，兩人會在申請完後接受媒體採訪，自己也會接著說明郭台銘連署站點等狀況。

據中選會相關規定，將在9月18日公告總統、副總統選舉被連署人，9月19日到11月2日受理總統、副總統選舉連署書件，11月14日前公告總統、副總統選舉連署結果。

2024選舉 2024總統選舉 賴佩霞 黃士修

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