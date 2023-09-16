藍雲林議長同框賴清德地方行程 黃怡騰：須仔細了解
民進黨總統參選人賴清德今早前往土庫順安宮參拜， 國民黨雲林縣議長沈宗隆到場迎接，沈表示是盡地主之誼，但此舉恐涉國民黨黨紀問題。國民黨考紀會主委黃怡騰表示，須仔細了解，因很多的地方議會黨員從政同志，會有很多地方社團或者是宮廟團體，故會密切關注。
黃怡騰說，他們來了解一下，通常很多的地方議會黨員從政同志，會有很多地方社團或者是宮廟團體，也許是負責人，也許是祭祖，他們會密切的關注。因為政黨之間競選就是一種競爭，除了看從政同志在地方有這種互動的情形之外，還有看互動內容，在場表現出來的言行有無參與到這種競爭關係。實際的狀況會去了解。
黃怡騰表示，將來政府要形成自己的政府班底，也都是同胞，很多地方拜會是常見的，當然也希望自己的參選人去地方拜訪時，能夠得到跨黨派的支持，所以目前這種現象，大家先用健康的心理看待。可是，「參與活動」跟到活動的現場不一樣，包括如何參與活動，有無失掉作為黨員應有的立場，所以他再次強調，要再去仔細了解。
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