藍雲林議長同框賴清德地方行程 黃怡騰：須仔細了解

民進黨總統參選人賴清德今早前往土庫順安宮參拜， 國民黨雲林縣議長沈宗隆到場迎接，沈表示是盡地主之誼，但此舉恐涉國民黨黨紀問題。國民黨考紀會主委黃怡騰表示，須仔細了解，因很多的地方議會黨員從政同志，會有很多地方社團或者是宮廟團體，故會密切關注。

黃怡騰說，他們來了解一下，通常很多的地方議會黨員從政同志，會有很多地方社團或者是宮廟團體，也許是負責人，也許是祭祖，他們會密切的關注。因為政黨之間競選就是一種競爭，除了看從政同志在地方有這種互動的情形之外，還有看互動內容，在場表現出來的言行有無參與到這種競爭關係。實際的狀況會去了解。