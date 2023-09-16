快訊

興大再搶進學士後中醫系 365總額下殺到誰的招生名額？

彰化工人挖到未爆彈直接「徒手送派出所」 警民緊急撤離

影／柯文哲新竹老家今自拆違建 5樓加蓋鐵皮內部曝光

藍雲林議長同框賴清德地方行程 黃怡騰：須仔細了解

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨籍雲林議長沈宗隆（左一）今天和總統參選人賴清德同框，一起參拜媽祖，格外引人注目。記者蔡維斌／攝影
國民黨籍雲林議長沈宗隆（左一）今天和總統參選人賴清德同框，一起參拜媽祖，格外引人注目。記者蔡維斌／攝影

民進黨總統參選人賴清德今早前往土庫順安宮參拜， 國民黨雲林縣議長沈宗隆到場迎接，沈表示是盡地主之誼，但此舉恐涉國民黨黨紀問題。國民黨考紀會主委黃怡騰表示，須仔細了解，因很多的地方議會黨員從政同志，會有很多地方社團或者是宮廟團體，故會密切關注。

黃怡騰說，他們來了解一下，通常很多的地方議會黨員從政同志，會有很多地方社團或者是宮廟團體，也許是負責人，也許是祭祖，他們會密切的關注。因為政黨之間競選就是一種競爭，除了看從政同志在地方有這種互動的情形之外，還有看互動內容，在場表現出來的言行有無參與到這種競爭關係。實際的狀況會去了解。

黃怡騰表示，將來政府要形成自己的政府班底，也都是同胞，很多地方拜會是常見的，當然也希望自己的參選人去地方拜訪時，能夠得到跨黨派的支持，所以目前這種現象，大家先用健康的心理看待。可是，「參與活動」跟到活動的現場不一樣，包括如何參與活動，有無失掉作為黨員應有的立場，所以他再次強調，要再去仔細了解。

民進黨總統參選人賴清德今早前往土庫順安宮參拜， 國民黨雲林縣議長沈宗隆到場迎接，沈宗隆再三強調他的現身和選舉完全無關。記者蔡維斌／攝影
民進黨總統參選人賴清德今早前往土庫順安宮參拜， 國民黨雲林縣議長沈宗隆到場迎接，沈宗隆再三強調他的現身和選舉完全無關。記者蔡維斌／攝影

2024選舉 2024總統選舉

延伸閱讀

藍雲林議長現身賴清德輔選行程 曾銘宗：嚴肅處理

賴清德雲林輔選　指「她」來自民主家庭對台民主改革貢獻大

國民黨議長沈宗隆與賴清德同台 雲林黨部：無關黨紀

賴清德雲林拜廟祈福　國民黨籍議長現身迎接一起上香引關注

相關新聞

「他是官我是民」柯媽曝自拆違建整晚徹夜難眠！被問到高虹安這樣說

柯文哲新竹老家今天上午自行開拆疑似違建，柯媽現身滿臉無奈，未等媒體發問便開口「你們不用問我啦、我不敢講啦，講話又再多一條...

影／柯文哲新竹老家今自拆違建 5樓加蓋鐵皮內部曝光

民眾黨總統參選人、民眾黨主席柯文哲位於新竹市的老家爆出疑似違建爭議，柯家今天上午雇工自行拆除1樓雨遮頂棚、5樓加蓋鐵皮處...

「選情會倒吃甘蔗」侯友宜紐約僑宴 馬英九二姐到場挺

國民黨總統參選人侯友宜15日晚間在紐約喜運來餐廳參與僑宴，現場席開40桌、400人擠滿現場，儘管受限場地，但現場支持者揮...

侯友宜美智庫提台海危機兩岸應加強對話 「與美國站在一起」

「我要讓中華民國永續繁榮和平，這是我這輩子的心願。」國民黨總統參選人侯友宜在美東時間15日中午拜會外交關係委員會（CFR...

藍雲林議長同框賴清德地方行程 黃怡騰：須仔細了解

民進黨總統參選人賴清德今早前往土庫順安宮參拜， 國民黨雲林縣議長沈宗隆到場迎接，沈表示是盡地主之誼，但此舉恐涉國民黨黨紀...

賴佩霞學歷、雙重國籍問題連環爆！遭這些人質疑「洗學歷」

鴻海創辦人郭台銘昨（14）日公布副手人選為資深藝人賴佩霞，為2024總統大選投下震撼彈。賴佩霞除了雙重國籍的問題，學歷也被外界關注。國民黨前立委陳學聖質疑賴佩霞的中國廣州暨南大學國際關係學院法學博士是「洗學歷」，對此，郭辦發言人黃士修回擊，挖出國民黨4人都在該校就讀，並指出陳學聖於競選活動期間攻訐同黨同志，到廣州暨南大學「洗學歷」，已違反國民黨黨規，他喊話，「嚴正要求國民黨考紀會火速處理，勿使黨紀形同虛設。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦