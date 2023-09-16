賴佩霞學歷、雙重國籍問題連環爆！遭這些人質疑「洗學歷」
image source：FB／郭台銘
文／陳宣懿
鴻海創辦人郭台銘昨（14）日公布副手人選為資深藝人賴佩霞，為2024總統大選投下震撼彈。賴佩霞除了雙重國籍的問題，學歷也被外界關注。國民黨前立委陳學聖質疑賴佩霞的中國廣州暨南大學國際關係學院法學博士是「洗學歷」，對此，郭辦發言人黃士修回擊，挖出國民黨4人都在該校就讀，並指出陳學聖於競選活動期間攻訐同黨同志，到廣州暨南大學「洗學歷」，已違反國民黨黨規，他喊話，「嚴正要求國民黨考紀會火速處理，勿使黨紀形同虛設。」
不懂讀了啥科系？李文爆：賴佩霞「哈佛學歷」有錢就可以念
此外，針對賴佩霞學歷載明「美國哈佛大學甘迺迪政府學院菁英領導」，李敖之女李文認為，這是很容易讀的課程，有錢就可以，「又不是讀哈佛的MBAor學士。也不說你到底讀了什麼系？你是讀的公共政策？公共領導？發展經濟學？還是非盈利組織領導呢？」她指出，這個學系是給大公司的老闆念啦，政府的官員、NGO的人去惡補一下，「你是一個所謂的心理講師去那邊幹嘛？還是崇洋媚外要把你的CV弄漂亮一點呢？」
賴佩霞任郭台銘副手！探索概念現「林月真、最強組合、雙重國籍」
根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/09/14）統計調查，「賴佩霞任郭台銘副手」宣布當日探索概念主要分為三個部分，第一部分因為賴佩霞在影集《人選之人－造浪者》飾演總統當選人林月真，因此探索概念出現「林月真、人選之人、造浪者」。有網友表示，「第二季真實上演」、「好精彩」。
第二部分則是郭台銘記者會演講稿內容，出現「最強組合」。郭台銘指出，「我們將成為最強組合，將台灣打造成出耳目一新的新氣象！」至於第三部分則是賴佩霞宣布參選後的爭議，探索概念出現「雙重國籍、今天聯絡相關律師協助」。依《選罷法》規定，具有外國國籍者，不得申請登記為總統、副總統候選人，因此外界關注賴佩霞雙重國籍的問題，賴佩霞表示會盡快安排進行放棄美國國籍程序，「今天就會聯絡相關律師協助」。
image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2023年09月14日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『賴佩霞』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。
*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。
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