賴佩霞 重申學歷是真的

鴻海創辦人郭台銘的副手搭檔賴佩霞學歷引發質疑。賴佩霞昨透過郭台銘競辦發出聲明表示，她的學經歷背景從未有任何隱瞞或扭曲，赴哈佛大學進修本來就是短期班，未曾表示取得學位，而廣州暨南大學博士學位既有正式文件證明，且有博士論文可供查證。郭台銘昨僅說，前天在演講稿很清楚說明，一切以前天的說法為主。

賴佩霞也強調，個別人士對於廣州暨南大學的主觀評價，社會自有公評，但後續也會依據「大陸地區學歷採認辦法」等規定，申請相關的查驗公證事宜。

至於賴佩霞具有美國籍，郭台銘競辦發言人黃士修昨表示，因這次副手保密到家，絕大多數的幕僚都是當天才知道人選是賴佩霞，郭辦到宣布副手當天才知賴有美籍。

郭台銘昨也表示，賴佩霞已向ＡＩＴ送出申請放棄美國國籍的申請書，美國ＡＩＴ也證明收到了，應該有百分之九十九點九的把握，可在法律規定期限內，讓賴佩霞取得完整登記資格，在十一月前登記時，依照法律程序完成。