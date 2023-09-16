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賴清德老家會勘無果 柯文哲老家疑違建今自拆

聯合報／ 記者江婉儀張裕珍／連線報導
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民進黨總統參選人賴清德萬里老家被爆料是違建，經濟部礦業局昨與新北市地政局前往會勘。地政局表示，土地所有權人未到場且大門深鎖，礦業局也未能確認現況是否符合原礦業計畫及礦業用地規定的使用，後續將行文給礦業局釐清確認，並函請所有權人說明該建築目前做何種使用。

民眾黨總統參選人柯文哲位於新竹市的老家同樣爆出疑似違建爭議，新竹市府都發處近日已勘查完成，正認定是否為違建，柯文哲母親何瑞英日前表示「該拆就拆」。據了解，柯家已經決定今天早上九點自拆頂樓的鐵皮加蓋違建。

新北地政局表示，賴清德萬里老家已被認定為違建中的既存違建，此次會勘主要是要確認建物內的使用是否符合礦業用地的規定。

經濟部指稱，這塊礦業用地後續變更，要回到地方政府的地政或建築法規來認定適法性。地政局反駁，現階段該地就是礦業用地，依法須由礦務局認定是否符合礦業用地容許使用項目，且原有礦業設施（如工寮、宿舍）應該如何使用，礦務局應研擬出通案處理機制，讓各個地方政府有法可循。

該地無法變更為建築用地作住家使用，地政局說，礦務局稱可循用地變更方式處理的說法無法解決現階段的問題，根本是不負責任的說法。

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