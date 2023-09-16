觀察站／讓美放心 侯友宜進華府謹慎低調

國民黨總統參選人侯友宜訪美行，目標衝高民調，但首日行程參與兩大智庫座談皆採閉門會議，連參觀考察紐約市警察局「情資整合即時打擊聯合指揮中心」也僅開放一家媒體攝影進入，採全程供訊。美方在侯行前已表達「公平對待」三名總統參選人，侯謹慎低調，放眼未來與美方建立長期交往所需的信任度，是此行重要任務。

歷來總統參選人訪美，希望增進彼此認識與互信是前提，當然也有「出口轉內銷」引領話題的目的，侯友宜正全力衝刺選情，高調拚選舉帶動聲量是必要，此行訪美卻是異常低調，主要是因為副總統賴清德八月出訪巴拉圭過境美國期間極為低調自制，紐約時報曾以「作為台灣總統參選人訪美，他（賴清德）謹慎行事」為題，引述台灣官員及學者看法，指賴清德不願被視為「麻煩製造者」。

侯友宜這趟訪美有兩大不容易，幾乎可以說是「內憂外患」。賴清德有副總統身分，依慣例本來就不能進華府，美方要求「公平對待（Fair play）」，對參選人一視同仁，侯友宜雖可到華府，但行程以國會議員、智庫演講為主，無法進入國務院，也難見到重要的行政官員。其次，在民進黨執政七年之下，駐美代表處擁有行政資源，過去更是經營得當，對侯在美行程多有「關切」與「試探」，各方檯面下的角力也有如諜對諜。

不過，侯友宜無論是四場智庫座談，或是訪華盛頓期間與決策圈互動，閉門會議中都有許多前官員與二軌對話，在雙方暢所欲言下，如何以理念主張贏得認同，就要看侯友宜的表現。

在與美方的默契下，侯訪美行程跳脫傳統模式，盼以「自然真誠、值得信任」，及一貫的穩健務實精神，形塑風險降低者形象，讓美方放心；在藍營支持者逐漸回流的此刻，侯自信出訪的表現牽動民調走勢，此行八天將是關鍵。