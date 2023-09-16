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訪美首日赴紐約智庫 侯友宜：建構讓全世界安心的台灣

聯合報／ 特派記者侯俐安／紐約十五日電
國民黨總統參選人侯友宜（中）與美國外交政策全國委員會學者專家座談，並與美國在台協會前主席薄瑞光（右上）、國務院前亞太事務副助卿董雲裳（下）等人視訊。圖／侯友宜競辦提供
國民黨總統參選人侯友宜（中）與美國外交政策全國委員會學者專家座談，並與美國在台協會前主席薄瑞光（右上）、國務院前亞太事務副助卿董雲裳（下）等人視訊。圖／侯友宜競辦提供

國民黨總統參選人侯友宜訪美首站到紐約，先與美智庫學者座談。侯友宜表示，他希望讓美方了解，未來的台灣領導人有能力建構讓全世界安心的台灣，「台灣不會成為麻煩製造者」，將稱職扮演和平促進者與風險降低者的角色。對於大陸提出福建、金馬兩岸融合發展示範區，侯表示，「中國大陸對台灣意圖要統一的企圖心沒有改變，我們台灣有自己的堅定原則」。

訪美行的開場，侯先到重量級智庫「美國外交政策全國委員會」（ＮＣＡＦＰ）與學者專家座談，包括美國國務院前亞太助卿羅素、現任外交政策全國委員會亞太安全論壇主任、國務院前亞太事務副助卿董雲裳及線上出席的美國在台協會前主席薄瑞光，還有多名亞太事務專家學者。

侯在會中表示，台灣是印太地區重要成員，應成為區域內負責任的一份子，侯也強調，不會將美國對台灣的安全支持視為理所當然，「台灣不會成為麻煩製造者，將會稱職扮演和平促進者與風險降低者的角色」。

侯強調，他對於北京的意圖，不會存有不切實際的期待，台灣需強化自我防衛能力，嚇阻大陸動武，並加強對話，降低衝突，實現「台海安定、台灣安全、世界安心」的目標。

侯中午與「外交關係協會」餐敘，並參訪紐約市警局「情資整合即時打擊聯合指揮中心」，由紐約市警察局長卡班接待。侯表示，紐約市治安複雜，新北也是大城市，如何在實務上建構快速有利、讓社會安定的指揮中心，如何應用到各大城市，了解其功能性是此行目的。

外界質疑侯訪美行程不公開，侯表示，「我的行程都是公開的」，但紐約智庫主辦單位不希望人家進去攝影，尊重主辦單位。

金融時報報導 侯辦否認

另外，金融時報刊登侯友宜訪問，指出侯將要求拜登政府「說清楚」美國保衛台灣的承諾，侯競辦澄清，侯不會在此次訪美之旅，要求美國政府對是否出兵防衛台灣一事做出表態。侯受訪表示，台灣要提升自我防衛能力，加強軍購，本身要不斷強化自己，才是最重要的。

2024選舉 2024總統選舉 美國在台協會 侯友宜 拜登 薄瑞光

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