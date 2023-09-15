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成郭台銘副手學歷引質疑 賴佩霞發4點聲明：從未隱瞞或扭曲

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成郭台銘副手學歷引質疑 賴佩霞發4點聲明：從未隱瞞或扭曲

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
鴻海創辦人郭台銘的副手人選為藝人賴佩霞（圖）。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
鴻海創辦人郭台銘的副手人選為藝人賴佩霞（圖）。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

鴻海創辦人郭台銘的副手搭檔賴佩霞學歷引發質疑。郭辦今發出賴佩霞聲明表示，自己的學經歷背景，從未有任何隱瞞或扭曲，赴哈佛大學進修本來就是短期班，未曾表示取得學位，而廣州暨南大學博士學位既有正式文件證明，且有博士論文可供查證。

賴佩霞也強調，個別人士對於廣州暨南大學的主觀評價，社會自有公評，但後續也會依據「大陸地區學歷採認辦法」等規定，申請相關的查驗公證事宜。

郭辦發出的聲明全文如下：

一、賴佩霞女士表示，個人學位資料因長期列載於網路，維基百科亦可搜索得知，媒體在第一時間或大多是於網路下載採用相關資料；對於個人學經歷背景，賴佩霞本人從未有任何隱瞞或扭曲。

二、賴佩霞女士說明，個人赴哈佛大學進修本來就是短期班，未曾表示取得學位，回應媒體詢問時亦有說明並非畢業，而是取得一個學程證書。

三、至於廣州暨南大學學歷學位部份，賴佩霞女士表示，該學歷既有正式文件證明，且有博士論文可供查證。

四、賴佩霞女士強調，個別人士對於廣州暨南大學的主觀評價，社會自有公評；賴佩霞女士後續也會依據「大陸地區學歷採認辦法」等規定，申請相關的查驗公證事宜。

鴻海創辦人郭台銘（左）的副手人選為藝人賴佩霞（右）。圖／聯合報系資料照片
鴻海創辦人郭台銘（左）的副手人選為藝人賴佩霞（右）。圖／聯合報系資料照片

2024選舉 2024總統選舉 賴佩霞 郭台銘 哈佛大學

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