客座評論：郭台銘與「人選之人」的副手人選

賴佩霞除了是資深藝人之外，也擔任兼任教授。雖然出身絕不顯赫，甚至可以說是清苦，且學歷過去不是很亮眼，但是後來也拿到了博士學位，所以賴佩霞在一些問題上有她自己的看法。

舉例來說，在郭台銘宣佈她為副手之後，她抨擊了台灣每週「一例一休」的所謂「週休二日」制度，認為這個制度逼得小店家無法生存。她還說有很多台灣人錢放海外，所以台灣經濟成長起不來。

賴佩霞說，她願意擔任郭台銘的副手是因為，她看到身為鴻海集團創辦人的郭台銘為了爭取訂單，身段可以放軟，而賴佩霞自認研習心理學多年，懂得如何與人溝通，所以願意「淌渾水」，而且不會放手。

不過，從社群媒體目前的反應看來，表示存疑的似乎比贊同的人多了不少。賴佩霞的講法也招來了不少批評，例如「一例一休」讓小店家活不下去的主張，就被形容她與人稱「郭董」、不重視勞工權益的郭台銘觀念一致；台灣人錢放海外、不肯回流台灣的說法，更被質問：「郭董在海外有多少錢？」以及「郭董是不是應該以身作則？」

賴佩霞口中「有情有義」的郭董放軟身段搶訂單一說，也受到不少抨擊。有人挖出了「黑材料」，說郭董當年為了搶訂單而不守承諾，與多家電腦業者結怨，所以郭董宣佈出馬至今，電子同業公會或者同行都沒有人出面表示支持他競選總統大位。

賴佩霞因為演出電視劇《人選之人——造浪者》的總統參選人林月真一角而受到好評，據說當時有網友曾留言說，賴佩霞應該出來競選總統。但是這些留言能否當真？可不可以換成選票？這是賴佩霞在信心滿滿之餘要考慮的問題。

幾個在政界打滾相當久的前輩說：「演戲演得好，那就看看就好，現實世界的政壇是沒有劇本的，黑暗的程度是難以想像的。」有的前輩還說：「政壇一腳踩進去很容易，要拔出來可就非常難。」

不過，賴佩霞也被認為可以與郭董互補，又沒有政黨包袱。如果郭董和其他陣營整合成功，理論上到時候分配政治利益的時候，賴佩霞不會形成障礙；即便郭董退選，也不會造成問題，所以賴佩霞是「可進可退」的人選。

賴佩霞是政壇素人，沒有從政經驗，所以也沒有政治紀錄可供參考。但她是一個看起來相當自主獨立的女性，也許能夠為目前民調墊底的郭台銘爭取一些婦女選票，其他的效應則需要時間來驗證。然而，距離投票日只剩下120多天，賴佩霞能不能在這段時間讓選民注意到她具備從政所需的條件，這對郭董陣營和賴佩霞本人而言，絕對會是一大挑戰。

此外，雖然賴佩霞給出她願意擔任副手的理由是一套，但是即便她再沒有從政經驗，也不可能不知道或者看不出來郭董的勝算實在不高。而賴佩霞仍然願意「栽進來」，對她自己而言，不論最後選舉結果如何，她都可以在未來4個月當中閃爍自己的光芒。因為講到底，要給出競選政見還有承諾的是郭台銘，賴佩霞只要謹言慎行、不要犯錯，燈光聚焦總是會到她的身上。

幾個政黨的反應也頗值得玩味。因為郭董參選而結下心結和樑子的國民黨，反應可謂「酸味十足」，國民黨的立委就形容這是「好戲真實上演」，即便心有芥蒂，也不好在現階段把炮火集中在賴佩霞身上。曾經被認為有可能與郭董合作的民眾黨就是一個例子，黨主席柯文哲只有小心翼翼地說「是一個好人選」，不在賴佩霞身上做文章。

執政的民進黨，或者是該黨總統候選人賴清德，都沒有對賴佩霞投入選舉做出評論。個別立法委員表達的意見，大多集中在賴佩霞和郭董到底是「互補還是互斥」，而且語氣還頗為客氣。不過多數人都同意，起碼話題性是真的夠強，而且就算其實認為郭董找賴佩霞當副手很「扯」的民進黨人士很多，也不用現在就惡言以對，等到後面再說，以免被冠上「仇女」的帽子。

從事演藝生涯多年的賴佩霞口才辨給，講話邏輯的確比郭董清晰，形象上來講，好像也沒有什麼為人所詬病之處。不過目前的一切都不算數；隨著投票日漸漸逼近、選戰溫度日益高漲、大家不再客氣的時候，才算是真正的試煉，一切都會被挖出來猛打，而且後面的變化還很多，誰也說不準的。

何況也具有美國籍的賴佩霞，還得先解決她的國籍問題才能參選，能不能在登記截止前完成拋棄美國國籍的程序，還是一大問號呢！

詹威克：台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居。

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