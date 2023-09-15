快訊

影／驚！4歲男童嘴長出「黑毛舌」 媽媽嚇壞急救醫揪原因

爽吃麥當勞2人餐只要49？一頁式詐騙害他大失血5077元

新光長公主吳欣盈比利時婚禮連王后都來了！老公有貴族頭銜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「賴佩霞」一飛衝天！網狂討論…日聲量突破9萬 郭台銘：她是我的天選之人

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source:FB/賴佩霞 快樂家

文／林子洵

鴻海集團創辦人郭台銘日前宣布參選2024總統大選，今（14）日他宣布自己的副手人選就是女星賴佩霞，讓外界相當震驚，郭台銘說：「我認為她就是我的天選之人。」先前賴佩霞在Netflix獨播的臺灣原創影集《人選之人——造浪者》中演出總統候選人林月真，今日公布參選決定，網友反應也相當兩極。

劇迷狂喜：「居然真的成真了」

今年60歲的賴佩霞，除了有演員、歌手身份之外，還身兼作家、心靈課程教育家，宣布將擔任郭台銘副手參選，消息一出，立刻引起網友熱議，不少《人選之人——造浪者》劇迷紛紛留言表示「劇中的林月真真的要變總統了嗎？」、「超愛人選之人的，真的變總統了嗎！」、「居然真的成真了」。

網友反應兩極

針對賴佩霞參選話題，兩派網友展開討論，贊成的人認為：「口才還蠻好的」、「怎麼有點擔心她會說的比郭董還好」、「聽她講話感覺不差欸」、「學歷不錯耶維基有哈哈哈佛大學」、「口才比正的好」、「賴佩霞可能會是8人裡口條最好喔」；但也有人表示，無法理解郭台銘找賴佩霞來的目的，「真的來搞笑的，劇裡演總統然後真的找來選」、「郭董真的有想選嗎？」、「就辦家家酒啊選身體健康的」、「郭董是在搞笑嘛」。

鴻海集團創辦人郭台銘日前宣布參選2024總統大選，今（14）日郭台銘宣布自己的副手人選正式藝人賴佩霞，讓外界相當震驚。先前賴佩霞在《人選之人——造浪者》中擔任總統候選人，今日決定出任後，網友反應也相當兩極。

▲賴佩霞在《人選之人——造浪者》中劇照

image source:FB/賴佩霞 快樂家

郭台銘親自至「林月真」帳號留言

此外，賴佩霞當時在劇中角色臉書「林月真」帳號，最後一篇貼文停在2021年10月29日，內容是符合劇情要求，講述推動「新二代母語教育」，郭台銘本人也親自留言「我也承諾推動新二代母語教育」，讓不少網友搞笑表示：「你怎麼背叛公正黨？」還掀起一波朝聖潮。

鴻海集團創辦人郭台銘日前宣布參選2024總統大選，今（14）日郭台銘宣布自己的副手人選正式藝人賴佩霞，讓外界相當震驚。先前賴佩霞在《人選之人——造浪者》中擔任總統候選人，今日決定出任後，網友反應也相當兩極。

▲郭台銘在「林月真」臉書下方留言。

image source:FB/賴佩霞 快樂家

賴佩霞本日聲量突破9萬

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，「賴佩霞」本週截至今日下午6點30分為止總聲量共為91,514筆，其中，今（14）日宣布出任郭台銘副手，加上入圍金鐘獎迷你劇集女配角獎，聲量直衝高峰90,942筆，是今天最搶眼的話題人物。

「賴佩霞」9月11日至14日聲量趨勢變化

▲「賴佩霞」9月11日至14日聲量趨勢變化。

image source《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統


分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年09月11日至2023年09月14日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『賴佩霞』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1) 作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

延伸閱讀

2024選戰／郭台銘宣布副手賴佩霞　一週聲量3高點曝光！短影音進攻年輕選票

隋棠下巴掉、謝沛恩傻眼了！賴佩霞參選「牽手」郭台銘保密到家：家人完全不知情

懶人包／郭台銘副手「賴佩霞」是誰？Netflix《人選之人》林月真　法學博士兼心靈講師、真的有個「美國爸爸」

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋！

聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://dvi.pse.is/57yrmg

想要租屋買房嗎？快來【房產溫度計】 

給你完整的房市知識：https://house.dailyview.tw/

加入網路溫度計電子報臉書粉專IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！

2024選舉 2024總統選舉 賴佩霞 郭台銘 人選之人

延伸閱讀

賴佩霞雙重國籍爭議 柯文哲前幕僚舉「往例」：時間來得及

郭辦認昨天才知賴佩霞有美國籍！ 黃士修：現已找律師申請放棄

李敖長女批賴佩霞哈佛學歷是短期課程 無法列入選舉公報

賴佩霞當郭台銘副手不忘本業 10月回歸演員「倒垃圾」

相關新聞

郭辦認昨天才知賴佩霞有美國籍！ 黃士修：現已找律師申請放棄

鴻海創辦人郭台銘昨天宣布參選總統的副手為藝人賴佩霞，但賴佩霞具有美國籍引起討論。郭台銘競辦發言人黃士修今受訪表示，郭辦昨...

賴佩霞雙重國籍爭議 柯文哲前幕僚舉「往例」：時間來得及

鴻海創辦人郭台銘昨宣布賴佩霞擔任副手參選2024總統選舉，不過，賴佩霞被發現有雙重國籍問題。民眾黨總統參選人柯文哲前幕僚...

李敖長女批賴佩霞哈佛學歷是短期課程 無法列入選舉公報

李敖長女李文昨(14)日在臉書列舉20點抨擊賴佩霞，包括認為她所讀的「哈佛大學」僅是短期學程，「很容易讀的課程啦，有錢就可以」。除了質疑學歷和能力，還將賴佩霞過往登上TED演講的穿著和牙齒「放大檢視」

距總統大選登記還有70天！吳崢提醒賴佩霞：棄美籍需費時逾1個月

賴佩霞現擁台、美雙重國籍身份，就現行規定，若需參選，必須放棄美國國籍之外，在申請放棄美籍的過程，也需與時間賽跑。民進黨立委參選人吳崢臉書表示，曾也走過放棄美籍的過程，「程序也不是那麼簡單」。

湊後援會人數！網傳賴清德請臨時工「100分鐘500元」民進黨提告

國民黨青年部前主任陳冠安今天指控，民進黨總統參選人賴清德競辦為了後援會活動湊人數，在零工平台「小雞上工」刊登「100分鐘...

2024選戰／郭台銘宣布副手賴佩霞 一週聲量3高點曝光！短影音進攻年輕選票

鴻海創辦人郭台銘投入2024總統大選，今（14）日召開記者會宣布副手人選為藝人賴佩霞，之後會擇期至中選會登記。不僅郭台銘妻子曾馨瑩到場支持，先前一度傳出的副手人選、台大財金系教授陳嫦芬，也出席記者會為郭台銘獻上祝福...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦