「賴佩霞」一飛衝天！網狂討論…日聲量突破9萬 郭台銘：她是我的天選之人
文／林子洵
鴻海集團創辦人郭台銘日前宣布參選2024總統大選，今（14）日他宣布自己的副手人選就是女星賴佩霞，讓外界相當震驚，郭台銘說：「我認為她就是我的天選之人。」先前賴佩霞在Netflix獨播的臺灣原創影集《人選之人——造浪者》中演出總統候選人林月真，今日公布參選決定，網友反應也相當兩極。
劇迷狂喜：「居然真的成真了」
今年60歲的賴佩霞，除了有演員、歌手身份之外，還身兼作家、心靈課程教育家，宣布將擔任郭台銘副手參選，消息一出，立刻引起網友熱議，不少《人選之人——造浪者》劇迷紛紛留言表示「劇中的林月真真的要變總統了嗎？」、「超愛人選之人的，真的變總統了嗎！」、「居然真的成真了」。
網友反應兩極
針對賴佩霞參選話題，兩派網友展開討論，贊成的人認為：「口才還蠻好的」、「怎麼有點擔心她會說的比郭董還好」、「聽她講話感覺不差欸」、「學歷不錯耶維基有哈哈哈佛大學」、「口才比正的好」、「賴佩霞可能會是8人裡口條最好喔」；但也有人表示，無法理解郭台銘找賴佩霞來的目的，「真的來搞笑的，劇裡演總統然後真的找來選」、「郭董真的有想選嗎？」、「就辦家家酒啊選身體健康的」、「郭董是在搞笑嘛」。
▲賴佩霞在《人選之人——造浪者》中劇照
image source:FB/賴佩霞 快樂家
郭台銘親自至「林月真」帳號留言
此外，賴佩霞當時在劇中角色臉書「林月真」帳號，最後一篇貼文停在2021年10月29日，內容是符合劇情要求，講述推動「新二代母語教育」，郭台銘本人也親自留言「我也承諾推動新二代母語教育」，讓不少網友搞笑表示：「你怎麼背叛公正黨？」還掀起一波朝聖潮。
▲郭台銘在「林月真」臉書下方留言。
image source:FB/賴佩霞 快樂家
賴佩霞本日聲量突破9萬
透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，「賴佩霞」本週截至今日下午6點30分為止總聲量共為91,514筆，其中，今（14）日宣布出任郭台銘副手，加上入圍金鐘獎迷你劇集女配角獎，聲量直衝高峰90,942筆，是今天最搶眼的話題人物。
▲「賴佩霞」9月11日至14日聲量趨勢變化。
image source《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
分析說明
分析區間：本文分析時間範圍為2023年09月11日至2023年09月14日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『賴佩霞』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1) 作為本分析依據。
*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。
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