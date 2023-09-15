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李敖長女批賴佩霞哈佛學歷是短期課程 無法列入選舉公報

聯合新聞網／ 綜合報導
賴佩霞出任副總統參選人，外界質疑其哈佛大學的短期學程並不能列入選舉公報內，作為正式學歷。記者許正宏／攝影
賴佩霞出任副總統參選人，外界質疑其哈佛大學的短期學程並不能列入選舉公報內，作為正式學歷。記者許正宏／攝影

賴佩霞將成為台灣史上第一個以藝人身份參選副總統的首例。李敖長女李文昨(14)日在臉書列舉20點抨擊賴佩霞，包括認為她所讀的「哈佛大學」僅是短期學程，「很容易讀的課程啦，有錢就可以」。除了質疑學歷和能力，還將賴佩霞過往登上TED演講的穿著和牙齒「放大檢視」，直指她在正式演講竟穿著隨便，還認為雖身為心靈導師，但似乎自己也未能成功走出前夫外遇及父親離去的傷痛。

李文表示：「John F. Kennedy School of Government, Harvard Kennedy School，HKS executive programs很容易讀的課程啦，有錢就可以哈哈。又不是讀哈佛的MBAor學士」。並認為賴佩霞在哈佛到底讀了什麼系也未說清楚。

針對外界對參選人的學歷檢視，郭辦昨日即有公布賴佩霞在哈佛學習的是「美國哈佛大學的甘迺迪政府學院、菁英領導（Harvard Kennedy School Executive Education）」。賴佩霞昨日也在郭台銘公布副手的記者會上，提及她過去幾年也在哈佛大學甘迺迪學院、法學院、醫學院，和商學院「學習」。

從維基百科資料顯示，賴佩霞的學歷昨(14)日在被公布是副總統參選人之後，原本還秀在學歷欄內的「哈佛大學」已不見。

根據選罷法第47條第2項規定，候選人刊登在選舉公報的大學以上學歷，是指完成該學程，並有畢業證明文件者，包括訓練、進修等軍事學資，均屬非學歷範圍，不得刊登在選舉公報學歷欄。且根據哈佛大學甘迺迪學院官網，明確顯示該課程結束頒發的是「課程證書」（Certificates），也非李文所提及的「學位課程」（degree program）。

從維基百科資料顯示，賴佩霞的學歷昨日還秀在學歷欄內的「哈佛大學」已不見。擷自維基百科
從維基百科資料顯示，賴佩霞的學歷昨日還秀在學歷欄內的「哈佛大學」已不見。擷自維基百科

2024選舉 2024總統選舉 郭台銘 賴佩霞 哈佛大學

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