賴清德批服貿 馬辦：敢建議蔡廢ECFA？

民進黨總統參選人賴清德昨天成立由美容美髮業組成的「全國美業後援會」，他表示，前總統馬英九時代差點通過服貿協議，中國服務業只要有六百萬就可以到台灣投資，台灣美業會受到很大衝擊；現在在野黨說要重新簽訂服貿，還說要接受九二共識，他呼籲明年一定要投票顧好台灣的產業。

馬英九基金會執行長蕭旭岑則回應，廢話不用說太多，如果對服貿協議這麼有疑慮，蔡政府為何不廢除服貿協議的根源ＥＣＦＡ？如果賴主席不敢建議蔡總統廢除ＥＣＦＡ，那可見賴清德所說任何一個字都不成立，根本不值一駁，也全部都是謊言。

除了藍綠針對兩岸議題隔空交火，彭博社昨也公布日前專訪民眾黨總統參選人柯文哲相關內容，柯文哲表示，維持現狀是現階段唯一選擇，目前談統獨議題沒有意義，要處理好兩岸關係，關鍵字就是嚇阻跟溝通。針對九二共識兩岸認知不同，柯指出九二共識在台灣似乎沒有市場，甚至已被汙名化，是不是該思考換個名字，並保持與北京對話的可能性，而不是完全拒絕。