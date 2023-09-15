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冷眼集／時間已不站在非綠陣營這邊

聯合報／ 本報記者陳洛薇
總統大選三腳督正朝四腳督情勢演變，在野分裂，民進黨勢必得利，要郭侯柯三人坐下來好好喝一杯喝啡，目前真的難達成。圖／聯合報系資料照片
總統大選三腳督正朝四腳督情勢演變，在野分裂，民進黨勢必得利，要郭侯柯三人坐下來好好喝一杯喝啡，目前真的難達成。圖／聯合報系資料照片

鴻海創辦人郭台銘千呼萬喚，選了「人選之人─造浪者」飾演總統參選人「林月真」的資深演員賴佩霞為副手，獨立參選列車向前開，但郭陣營又表示，副手考量是「隨時可退」，因為郭參選是為了促成藍白整合。「林月真」在戲中勝選，這次賴佩霞要扮演勝選者，還是陪郭董演一齣落幕大戲？備受矚目。

過去兩周，郭台銘數次邀民眾黨總統參選人柯文哲喝咖啡，但自從五月金門牽手望海後，柯對郭是敬謝不敏，繼續走自己的路。國民黨總統參選人侯友宜倒是去過郭董家喝和解咖啡，可惜氣氛不佳，兩人相敬如冰。就連藍白兩黨主席透過幕僚連繫喝咖啡，其中也沒郭。

郭台銘即將偕副手展開全台連署，但會不會參選到底？仍存在變數。郭曾說過，人生「絕不走回頭路」，四年前「中秋起義」，最後踩了煞車又說很後悔。這次朝獨立參選之路前進，若無法促成藍白整合，郭的最後選擇又是什麼？

總統大選三腳督朝四腳督情勢演變，在野分裂，民進黨勢必得利，但要郭侯柯三人喝杯喝啡真的很難。侯民調反攻超柯趕賴，此次訪美要全力衝刺民調，為自己累積談整合的籌碼，加上十多個泛藍執政縣市奧援，優勢仍在。

柯文哲最近深陷染黑爭議，在故鄉新竹市插旗的據點也失火，對民眾黨的選情也是重傷，柯親上火線力挽狂瀾，處於不利困境，柯現在當然也沒心思去和民調墊底的郭談合作。

郭頻頻叫牌，侯柯不理，三人都說要「選到底」，只能英雄比氣長，先拚民調一較高下，再來談誰和誰喝咖啡；只是大選倒數四個月，時間已不站在非綠陣營這一邊。

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