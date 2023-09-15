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侯友宜訪美 籲團結所有力量往前走

聯合報／ 本報記者／連線報導
侯參觀航太展 與孫曉雅相見歡 國民黨總統參選人侯友宜（右二）昨天出發訪問美國，出發前還到南港展覽館參觀「台北國際航太暨國防工業展」，美國在台協會處長孫曉雅（右三）陪同參觀美國館。記者黃義書／攝影
侯參觀航太展 與孫曉雅相見歡 國民黨總統參選人侯友宜（右二）昨天出發訪問美國，出發前還到南港展覽館參觀「台北國際航太暨國防工業展」，美國在台協會處長孫曉雅（右三）陪同參觀美國館。記者黃義書／攝影

國民黨總統參選人侯友宜昨出發訪美，向美方傳達捍衛民主、自由的信念及維護台海區域穩定和平的決心。鴻海創辦人郭台銘選在同日公布副手賴佩霞，將申請獨立參選展開全台連署。對於郭台銘執意參選，侯友宜說，不清楚郭的規畫，自己是國民黨徵召的總統參選人，會團結所有力量一起努力往前走，政黨做不好就是該輪替，大家會齊心齊力；國民黨則呼籲中華民國派勿脫隊。

國民黨中央昨發布新聞稿重申黨紀，表示國民黨經過全代會無異議通過的總統提名人為侯友宜，強調堅定力挺侯友宜的態度不因任何外在因素而改變，並重申黨紀沒有模糊空間，黨員若為非黨籍參選人公開助選，將由權責單位嚴肅處理。

國民黨並引用「人選之人─造浪者」劇中台詞表示，「民主可以是一個人說了算，想要怎麼樣就怎麼樣的嗎？」相信在下架民進黨、捍衛中華民國的道路上，所有理念一致、同為「中華民國派」的各方都能並肩前行，而非自作主張脫隊；國民黨將繼續爭取各方力量支持，務求非綠大團結，共組捍衛中華民國的執政大聯盟。

針對郭台銘稱參選是為促成藍白整合，國民黨呼籲，各方人士應秉持下架民進黨的真正的主流民意，心中不要只有自我，期待非綠大團結，方能讓「政黨輪替，台灣更好」。民眾黨總統參選人柯文哲則說，藍白合「重點不是可能，重點是要能實現」。

侯友宜昨訪美前特別前往航太國防展，參觀美國館時，與美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處處長孫曉雅相見歡，孫曉雅預祝侯友宜能有個愉快平安的旅行。侯表示，孫曉雅跟他常有機會碰面，都非常關心台海和平穩定及如何深化台美關係，彼此會並肩在民主自由同盟下，好好讓台美關係不斷往前走，此行會讓美國了解台灣捍衛民主自由的信念，以及維護台海和平的決心，盼美國能對台海區域的穩定和平給予更高度的關注。

ＡＩＴ昨表示，非常歡迎侯友宜訪美，但也強調美國非常重視公平性，不會偏袒任何一位參選人或政黨，會一視同仁給予公平對待。

2024選舉 2024總統選舉 侯友宜 美國在台協會 台海

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