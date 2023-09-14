銘霞配幫不了郭台銘...卻解救了「這人」 媒體人：政治圈、娛樂圈看得明白

鴻海創辦人郭台銘14日宣布副手人選是資深藝人賴佩霞，掀起各界一片譁然，連賴佩霞女兒謝沛恩也是透過新聞才知曉，就在「銘霞配」發布不久，卻傳出賴佩霞有美國籍，根據選罷法規定，具有外國國籍者，不得申請登記為總統、副總統候選人，雖然賴佩霞表示會放棄美國籍，但仍舊引起不少話題。媒體人張禹宣就在臉書上直言，「銘霞配」出爐後，或許救不了郭台銘的選情，但已經解救了一個人，並酸郭台銘想法真是「可歌可泣」。

張禹宣在臉書表示，郭台銘宣布賴佩霞當副手，話題性十足，賴佩霞作為資深藝人、作家、法學博士等，資歷相當豐富，是一位人才沒錯，如果之前被其他政黨徵召，邀請擔任特定領域的「不分區立委」也算合情合理，但賴佩霞絕對不符合領導國家、備位元首的重責。

張禹宣指出，有關郭台銘副手傳聞一直沒斷過，從娛樂圈的賈永婕、林志玲，再到財經圈的金管會前副主委李紀珠、外資天后陳嫦芬等，這些被點名的人紛紛公開拒絕，如今賴佩霞點頭出任，只能驗證政治圈、娛樂圈看明白一件事，「在政治圈內，沒有人看好郭台銘，也不想瞎攪和，就連娛樂圈的人也都清楚明白，不願當個隨時可割可棄，讓郭台銘能順利連署的陪襯與台階」。

關於郭台銘副手傳聞一直沒斷過，從賈永婕（左一）、林志玲（左二），再到李紀珠（右二）、陳嫦芬（右一）等，都曾被點名。圖／聯合報系資料照

張禹宣形容賴佩霞在記者會上的哽咽談話，是一種浪漫天真，可是她偏偏遇上郭台銘這位「狐與虎」。張禹宣直言，賴佩霞可能救不了郭台銘選情，但話題性炸裂，足以將外界注意力從身陷爭議的子弟兵高虹安身上轉移，「當所有人都把目光聚焦在林月真（賴佩霞在影集《人選之人》的角色）身上，徹底且成功的轉移了前一日，高虹安所深陷的爭議與泥沼」。

張禹宣最後則酸郭台銘用意可說是「可歌可泣」，就算「銘霞配」幫不了自己，至少救下自己的傳人。